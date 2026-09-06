Cultura e Sebrae: Saiba quando será o próximo encontro de capacitação para empreendedores em São Gonçalo

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae, está oferecendo uma série de cursos gratuitos voltados aos artesãos e empreendedores do município. A iniciativa tem como objetivo promover a qualificação profissional e fortalecer o empreendedorismo local, oferecendo ferramentas práticas para quem deseja aprimorar a gestão do seu negócio. O próximo encontro acontece nesta quarta-feira (9), com foco na Formação de Preço.

As capacitações abordarão temas essenciais para o desenvolvimento de empreendimentos, como marketing, vendas online, gestão financeira e formação de preços. Todos os encontros serão realizados às 14h, no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura.

O curso já teve três aulas ministradas com foco em Formalização: Vantagens e Responsabilidades, Marketing e Introdução às Vendas Online e Gestão Financeira.

Próximas aulas:

9 de setembro – Formação de Preço;

30 de setembro – Instagram para Negócios

7 de outubro – Atendimento ao Cliente

28 de outubro – Legislação PAB

Os certificados das palestras do Sebrae são enviados automaticamente pelo sistema, após cada aula. Os certificados são individuais por palestra.

A participação é gratuita e representa uma oportunidade para os gonçalenses ampliarem seus conhecimentos, desenvolverem novas estratégias para seus negócios e impulsionarem a economia criativa e o empreendedorismo no município.