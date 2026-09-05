São Gonçalo inscreve para palestra sobre vendas por transmissões ao vivo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está com inscrições abertas para a palestra ‘Venda em movimento: o poder da live shop para o seu negócio’. A capacitação acontecerá no dia 16 de setembro, das 10h30 às 12h30, no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping.

O principal objetivo da palestra é ensinar estratégias práticas para transformar transmissões ao vivo em oportunidades. A capacitação será ministrada pela consultora e especialista no assunto Ana Beatriz Oliveira.

Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no link a seguir: https://forms.cloud.microsoft/r/BUm9RNZtPL. As inscrições ficarão abertas até o dia 15 de setembro.

Serviço:

O Espaço Mais Conhecimento fica localizado na loja 269, no 2º andar (em frente aos Correios) do Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 425, Centro, São Gonçalo.

Leia também:

Área de Soltura (ASAS) de Maria Paula recebeu 271 animais silvestres em agosto

Antigo Cinema Icaraí cada vez mais perto de voltar a funcionar