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São Gonçalo inscreve para palestra sobre vendas por transmissões ao vivo

Capacitação acontecerá no dia 16 de setembro, no Partage Shopping

relogio min de leitura | Redação
Sebrae RJ
Sebrae RJ -

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está com inscrições abertas para a palestra ‘Venda em movimento: o poder da live shop para o seu negócio’. A capacitação acontecerá no dia 16 de setembro, das 10h30 às 12h30, no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping.

O principal objetivo da palestra é ensinar estratégias práticas para transformar transmissões ao vivo em oportunidades. A capacitação será ministrada pela consultora e especialista no assunto Ana Beatriz Oliveira.

Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no link a seguir: https://forms.cloud.microsoft/r/BUm9RNZtPL. As inscrições ficarão abertas até o dia 15 de setembro.

Serviço:

O Espaço Mais Conhecimento fica localizado na loja 269, no 2º andar (em frente aos Correios) do Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 425, Centro, São Gonçalo.

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Tags:

desenvolvimento econômico Estratégias de Vendas Live Shop Micro e Pequenas Empresas palestra sebrae

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