Supermercado e fábrica de pizzas são flagrados com 'gatos' de energia em São Gonçalo

No supermercado, os técnicos da concessionária removeram uma ligação direta trifásica instalada na rede de baixa tensão - Foto: Divulgação

No supermercado, os técnicos da concessionária removeram uma ligação direta trifásica instalada na rede de baixa tensão - Foto: Divulgação

Equipes da Enel Rio, acompanhadas por policiais civis da 72ª DP (Mutuá), identificaram ligações clandestinas de energia em um supermercado e em uma fábrica de pizzas durante ações de combate a irregularidades realizadas esta semana, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

No supermercado, os técnicos da concessionária removeram uma ligação direta trifásica instalada na rede de baixa tensão, utilizando cabos de 70 milímetros quadrados. Já na fábrica de pizzas, que também funcionava como residência, foi encontrada uma ligação direta monofásica.

Os responsáveis pelos locais estavam presentes durante a fiscalização e foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.

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O furto de energia é considerado crime e pode resultar em pena de um a quatro anos de reclusão. Com a legislação atual, quando a prática envolve cabos de energia, telefonia, dados ou sistemas de transporte ferroviário e metroviário, a pena pode chegar a oito anos.

Além da responsabilização criminal, quem realiza uma ligação clandestina fica sujeito à cobrança dos valores referentes ao consumo de energia que não foi registrado durante o período da irregularidade.