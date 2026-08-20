São Gonçalo suspende aulas da rede municipal a partir do meio-dia desta sexta por previsão de vendaval

A Prefeitura de São Gonçalo decidiu suspender, a partir das 12h desta sexta-feira (21), as aulas da rede municipal de ensino. A medida preventiva foi adotada após um novo alerta de vendaval emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), diante da previsão de ventos fortes no município.

O anúncio foi divulgado pela Prefeitura nas redes sociais e confirmado pela Secretaria Municipal de Educação. A suspensão começa ao meio-dia e tem como objetivo preservar a segurança de alunos, professores e demais profissionais que atuam nas unidades da rede municipal.

O Inmet elevou o nível de risco para alerta laranja, classificação que indica perigo. O aviso prevê rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h, principalmente a partir das 12h e ao longo da tarde e da noite desta sexta-feira. A Região Metropolitana do Rio, onde está São Gonçalo, está entre as áreas abrangidas pelo alerta.

Risco de queda de árvores e destelhamentos

De acordo com o instituto, a intensidade dos ventos pode provocar queda de árvores e galhos, destelhamentos e danos em construções, além de oferecer riscos a estruturas e à rede elétrica.

A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade das rajadas. Também é recomendado manter distância de árvores, marquises, estruturas metálicas, placas e outros locais que possam oferecer risco de queda.

A Defesa Civil de São Gonçalo acompanha as condições meteorológicas e poderá emitir novos alertas caso haja alteração no cenário.