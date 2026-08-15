São Gonçalo realiza primeira aula dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil de mais quatro bairros

O Núcleo de Proteção e Defesa Civil é um programa que fortalece a participação da comunidade na prevenção e na redução dos riscos de desastres - Foto: Divulgação/Renan Otto

O Núcleo de Proteção e Defesa Civil é um programa que fortalece a participação da comunidade na prevenção e na redução dos riscos de desastres - Foto: Divulgação/Renan Otto

A Defesa Civil de São Gonçalo realizou, nesta manhã de sábado (15), a primeira aula dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), no Sest Senat, em Tribobó. Este foi apenas o primeiro encontro de um trabalho que tem como foco a prevenção e a redução de riscos de desastres pela cidade.

Desta vez, os participantes dos NUPDECs são moradores dos bairros Novo México, Nova Grécia, Arsenal e Tenente Jardim. Em 2025, participaram dos núcleos gonçalenses do Luiz Caçador, Salgueiro, Trindade e Jardim Catarina.

O Núcleo de Proteção e Defesa Civil é um programa que fortalece a participação da comunidade na prevenção e na redução dos riscos de desastres. Por meio de capacitação gratuita, a formação inclui aulas sobre temas ligados ao trabalho da Defesa Civil. A partir daí, é formada uma rede de voluntários com os moradores dos bairros, que aprendem como agir antes, durante e após situações de emergência, tornando os locais onde vivem mais preparados e resilientes.

Nesta primeira aula, os alunos aprenderam sobre noções de Defesa Civil e voluntariado, treinamento de primeiros socorros, prevenção de doenças pós-enchentes e deslizamentos, combate ao princípio de incêndio e percepção de risco estrutural. No próximo sábado (22), será realizada a segunda aula do núcleo, com foco em resgate, uso de Equipamento de Proteção Individual (EPIs), mapeamento de áreas de risco, organização e fundamento do NUPDEC e outros. Esta será também a última aula, momento em que os alunos ganharão certificados. As aulas são ministradas por membros da Defesa Civil e parceiros, incluindo engenheiros, agentes da Vigilância Sanitária e membros do Corpo de Bombeiros.

A criação e a implementação dos NUPDECs são ações respaldadas por importantes legislações e orientações nacionais e internacionais. Esses núcleos encontram amparo na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), instituída pela Lei nº 12.608/2012, que enfatiza a importância de integrar a população no sistema de proteção e Defesa Civil, visando à prevenção e à minimização de riscos.

"Queremos que os presentes entendam como agir em situações de emergência, é um voluntariado específico para aquele problema, aquela região. Também durante os encontros, trocamos experiências e entendemos as demandas dos bairros. Os NUPDECs são feitos semestralmente. Quem está aqui hoje pode multiplicar essas informações, que são importantes, para outras pessoas, fortalecendo a própria comunidade. Aqui também falamos sobre as sirenes que temos no município e os pontos de apoio", disse o subsecretário de Defesa Civil, major Felipe Assumpção.

Os NUPDECs reúnem representantes comunitários organizados em diferentes comunidades estratégicas do município, priorizando áreas de maior vulnerabilidade a desastres, como regiões sujeitas a enchentes, deslizamentos e alagamentos. Eles auxiliam a atuação da Defesa Civil no bairro onde moram, que possuem riscos de vulnerabilidade. É uma iniciativa diferente dos voluntários da Defesa Civil, que podem atuar em toda a cidade.

Rafael Faria dos Santos, de 43 anos, é biólogo e morador do Arsenal. Ele soube dos NUPDECs pelas redes sociais da Prefeitura e se inscreveu. "Eu gosto de ajudar, essa é mais uma forma voluntária de auxiliar em momentos de necessidade. Eu soube, vi a chance e me inscrevi. Precisamos auxiliar as pessoas em momentos de fragilidade, eu já passei por momentos difíceis e quero ajudar quem precisar. Estou animado para aprender sobre todos os temas, aprender um pouco de tudo, conhecimento nunca é demais", disse.