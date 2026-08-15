Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2453 | Euro R$ 6,0741
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Águas do Rio faz obras na Trindade, em São Gonçalo, para regularizar abastecimento

Intervenções têm como objetivo melhorar o fornecimento de água para cerca de 16 mil moradores

relogio min de leitura | Redação
Com conclusão prevista para o fim deste ano, a obra integra o plano de investimentos da concessionária do grupo Aegea em São Gonçalo
Com conclusão prevista para o fim deste ano, a obra integra o plano de investimentos da concessionária do grupo Aegea em São Gonçalo -

Após anos de dificuldades no fornecimento de água, cerca de 16 mil pessoas devem ser beneficiadas com intervenções no bairro da Trindade, em São Gonçalo. Realizada pela Águas do Rio, a obra inclui a instalação de redes e novas ligações.

A moradora Cristilane de Jesus é uma das pessoas que já percebe os reflexos das melhorias no dia a dia. "Normalmente a água chegava uma vez por semana, mas já fiquei quase duas semanas sem abastecimento. Agora, com a obra, melhorou bastante. Na minha casa não está faltando, nem para os vizinhos. Isso significa mais qualidade de vida."

Com conclusão prevista para o fim deste ano, a obra integra o plano de investimentos da concessionária do grupo Aegea em São Gonçalo para ampliar a segurança hídrica e tornar o abastecimento mais regular em diferentes regiões do município.

Na Trindade, segundo Rodrigo Pereira, gerente comercial da Águas do Rio, as intervenções buscam não apenas reforçar a infraestrutura, mas também transformar a rotina de famílias que conviveram durante anos com dificuldades no fornecimento.

“Quando investimos em uma região que conviveu durante anos com dificuldades no abastecimento, o impacto vai muito além das melhorias realizadas na rede. Água chegando com regularidade traz mais tranquilidade para as famílias e melhora a rotina dentro de casa. É esse resultado que queremos deixar para Trindade”, disse Pereira.

Investimento de R$ 6,3 bi

Desde o início da concessão, em novembro de 2021, a Águas do Rio investe na modernização do saneamento, com ações voltadas ao abastecimento de água e à coleta e ao tratamento de esgoto em parte da capital fluminense e nos outros 26 municípios atendidos.

Até o momento, a concessionária investiu R$ 6,3 bilhões em obras e melhorias operacionais. As iniciativas já beneficiaram 3,5 milhões de pessoas e resultaram na implantação ou substituição de 1,9 mil quilômetros de redes de água.

Matérias Relacionadas