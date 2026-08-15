Águas do Rio faz obras na Trindade, em São Gonçalo, para regularizar abastecimento

Com conclusão prevista para o fim deste ano, a obra integra o plano de investimentos da concessionária do grupo Aegea em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Com conclusão prevista para o fim deste ano, a obra integra o plano de investimentos da concessionária do grupo Aegea em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Após anos de dificuldades no fornecimento de água, cerca de 16 mil pessoas devem ser beneficiadas com intervenções no bairro da Trindade, em São Gonçalo. Realizada pela Águas do Rio, a obra inclui a instalação de redes e novas ligações.

A moradora Cristilane de Jesus é uma das pessoas que já percebe os reflexos das melhorias no dia a dia. "Normalmente a água chegava uma vez por semana, mas já fiquei quase duas semanas sem abastecimento. Agora, com a obra, melhorou bastante. Na minha casa não está faltando, nem para os vizinhos. Isso significa mais qualidade de vida."

Com conclusão prevista para o fim deste ano, a obra integra o plano de investimentos da concessionária do grupo Aegea em São Gonçalo para ampliar a segurança hídrica e tornar o abastecimento mais regular em diferentes regiões do município.

Na Trindade, segundo Rodrigo Pereira, gerente comercial da Águas do Rio, as intervenções buscam não apenas reforçar a infraestrutura, mas também transformar a rotina de famílias que conviveram durante anos com dificuldades no fornecimento.

“Quando investimos em uma região que conviveu durante anos com dificuldades no abastecimento, o impacto vai muito além das melhorias realizadas na rede. Água chegando com regularidade traz mais tranquilidade para as famílias e melhora a rotina dentro de casa. É esse resultado que queremos deixar para Trindade”, disse Pereira.

Investimento de R$ 6,3 bi

Desde o início da concessão, em novembro de 2021, a Águas do Rio investe na modernização do saneamento, com ações voltadas ao abastecimento de água e à coleta e ao tratamento de esgoto em parte da capital fluminense e nos outros 26 municípios atendidos.

Até o momento, a concessionária investiu R$ 6,3 bilhões em obras e melhorias operacionais. As iniciativas já beneficiaram 3,5 milhões de pessoas e resultaram na implantação ou substituição de 1,9 mil quilômetros de redes de água.