Fuga iniciada na Ponte com carro clonado termina em perseguição e colisão em São Gonçalo

Uma perseguição policial iniciada na Ponte Rio-Niterói terminou com a prisão de um motorista e um acidente envolvendo um ônibus, na tarde de ontem (18), em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes tentaram abordar um veículo suspeito de clonagem nas proximidades da praça de pedágio da Ponte Rio-Niterói. O condutor, no entanto, desobedeceu à ordem de parada e fugiu em direção à BR-101, sentido São Gonçalo.

Após cerca de oito quilômetros, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um ônibus na altura do km 318 da rodovia. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a PRF, o suspeito resistiu à prisão, mas foi contido pelos policiais. Durante a vistoria, os agentes constataram que o automóvel utilizava sinais identificadores adulterados e correspondia a um veículo com registro de roubo.

O homem foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), em São Gonçalo, onde a ocorrência foi registrada e as investigações terão prosseguimento.