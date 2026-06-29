Reconhecimento celebra trajetória de artista responsável por mural de Vini Jr. em São Gonçalo

Quem passa pelo Centro de São Gonçalo, dificilmente deixa de notar o mural em homenagem a Vini Jr. A obra, criada após o atacante ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, voltou a ganhar destaque com a repercussão do atleta. Por trás de uma das pinturas está Vinicius Medeiros, mais conhecido como Siri do Muro, grafiteiro que há 28 anos transforma muros da cidade em verdadeiras obras de arte.

Recentemente, o artista recebeu o Título Legislativo George Savalla Gomes, concedido pela Câmara Municipal de São Gonçalo em reconhecimento à contribuição prestada à cultura do município. Para ele, a homenagem representa o reconhecimento de uma trajetória construída com dedicação e perseverança.

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"São 28 anos que eu faço isso. Quando comecei, aos 15 anos, nunca imaginei que o grafite se transformaria no meu trabalho e que eu receberia esse tipo de reconhecimento", conta.

Responsável por um dos murais que compõem a homenagem a Vini Jr., Siri do Muro explica que a produção da obra exigiu muito mais do que técnica. Antes de iniciar a pintura, ele pesquisou imagens do jogador, analisou detalhes e dedicou horas ao trabalho para alcançar o resultado desejado.

Além de produzir murais, Vinicius Medeiros dedica parte da rotina à formação de novos grafiteiros | Foto: Layla Mussi

"Eu procuro uma imagem de boa qualidade, observo cada detalhe e faço tudo com muita calma. Existe uma conexão entre o artista e a obra. É preciso concentração o tempo todo."

Segundo ele, quem vê o mural pronto nem sempre imagina o esforço envolvido em cada etapa do processo. "Muita gente só vê a arte pronta. Não sabe o que existe por trás dela. É muito tempo de trabalho, dedicação e estudo para chegar ao resultado."

Para Vinicius, a homenagem a Vini Jr. vai além do futebol. O mural simboliza o potencial dos jovens gonçalenses e mostra que é possível alcançar reconhecimento sem esquecer as próprias origens.

"São Gonçalo tem muito talento. Não só na arte, mas no esporte, na cultura e em diversas áreas. O que muitas vezes falta é oportunidade e visibilidade."

O grafiteiro também destaca a transformação da própria arte urbana ao longo dos anos. Quando começou, em 1998, o grafite ainda era visto com desconfiança e muitas vezes precisava ser feito de forma clandestina. Hoje, a realidade é diferente.

"Quando comecei, muitas vezes a gente pintava escondido. Hoje o grafite é reconhecido como trabalho e como arte."Mesmo com os avanços, Vinicius acredita que ainda é preciso ampliar os investimentos em projetos culturais.

"São Gonçalo tem uma história muito importante com o grafite. Foi aqui que essa arte começou no estado do Rio de Janeiro. Precisamos de mais projetos para que novos artistas tenham oportunidades."

Além de produzir murais, Vinicius Medeiros dedica parte da rotina à formação de novos grafiteiros. Atualmente, ministra oficinas gratuitas em instituições de São Gonçalo, como a APAE e escolas da rede pública, incentivando crianças e adolescentes a descobrirem na arte uma forma de expressão e transformação social.

Para quem tiver interesse nas aulas ou quiser conhecer mais sobre o trabalho, basta entrar em contato pelo Instagram: @siridomuro ou @ong_nbr.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca