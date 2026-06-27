Academia Gonçalense de Letras (Aglac) convoca acadêmicos para recadastramento até 31 de julho

De acordo com a diretoria da AGLAC, a atualização cadastral é fundamental para manter o banco de dados da Academia organizado e garantir a comunicação com seus membros - Foto: Divulgação

De acordo com a diretoria da AGLAC, a atualização cadastral é fundamental para manter o banco de dados da Academia organizado e garantir a comunicação com seus membros - Foto: Divulgação

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (AGLAC) iniciou o processo de atualização cadastral de seus membros efetivos. A medida atende à deliberação da Assembleia Geral realizada em 18 de junho de 2026 e tem como objetivo regularizar as informações dos acadêmicos cujas fichas estão extraviadas ou desatualizadas.

Os associados convocados devem entrar em contato até o dia 31 de julho de 2026, prazo considerado improrrogável. O atendimento pode ser feito pelo telefone (21) 97063-8836, pelo e-mail academiagoncalense.aglac@gmail.com ou presencialmente na Secretaria Executiva da instituição, localizada na Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 110, sala 901, Rodo de São Gonçalo.

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De acordo com a diretoria da AGLAC, a atualização cadastral é fundamental para manter o banco de dados da Academia organizado e garantir a comunicação com seus membros.

Conforme aprovado pela Assembleia Geral, o não atendimento à convocação dentro do prazo estabelecido implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 7º e 18º, inciso III, do Regimento Interno dos Estatutos Sociais da entidade.

Os acadêmicos convocados são:

Jane Soares Duarte (Cadeira 02)

Paulo Cesar do Souto Duarte (Cadeira 13)

Wagner Ribeiro Laranjeiras (Cadeira 21)

Adilson Guimarães (Cadeira 25)

Leonardo Vieira da Silva (Cadeira 26)

Fernando Medeiros (Cadeira 31)

Ângela Madureira (Cadeira 10)

José Francisco Borges Campos (Cadeira 38)

Sidney Lobo Viana (Cadeira 43)

Samuel Bueno Pacheco (Cadeira 55)

Cesar Augusto Valentim Meira (Cadeira 58)

Ligia Helena Pinheiro Carvalho (Cadeira 40)

Gelson da Silva Ribeiro (Cadeira 50)

Claudio Joaquim dos Santos Braga (Cadeira 19)

Selma Reis (Cadeira 30)

Renata Idalgo (Cadeira 32)

Milton Cezar Machado (Cadeira 42)

A diretoria reforça a importância de que todos os acadêmicos relacionados regularizem sua situação associativa dentro do período estabelecido.