São Gonçalo: Motociclista morre após grave acidente na BR-101

As circunstâncias da colisão e a identidade da vítima não foram divulgadas - Foto: Reprodução

As circunstâncias da colisão e a identidade da vítima não foram divulgadas - Foto: Reprodução

Um motociclista faleceu na noite dessa quarta-feira (24), por volta das 21h44, após se envolver em uma grave colisão com um carro na BR-101, em São Gonçalo. O acidente aconteceu na altura do km 305,3 da rodovia, no trecho do bairro Jardim, sentido Rio.

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Segundo informações divulgadas pela concessionária Arteris Fluminense, a colisão envolveu uma motocicleta e um carro. O motociclista acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local.

Depois do acidente, uma das faixas da rodovia precisou ficar interditada, gerando uma lentidão no trecho. Equipes da concessionária foram direcionadas ao local da ocorrência, junto com agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros.

Até o momento desta matéria, as circunstâncias da colisão e a identidade da vítima não haviam sido divulgadas.