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Oficina literária 'Meu Pequeno Autor' transforma alunos do Craque do Amanhã em escritores mirins

Os trabalhos começaram no início de abril com uma introdução à literatura infantojuvenil

relogio min de leitura | Escrito por Redação 26 de maio de 2026 - 11:19
Durante os encontros, os alunos tiveram contato com obras como Amoras, de Emicida; Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque; e Branco, Belo e Cinderelo, de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta
Durante os encontros, os alunos tiveram contato com obras como Amoras, de Emicida; Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque; e Branco, Belo e Cinderelo, de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta -

Uma sala cheia de imaginação, leitura e criatividade deu origem ao projeto “Meu Pequeno Autor”, desenvolvido no projeto socioesportivo Craque do Amanhã. A iniciativa reuniu 49 crianças, com idades entre 8 e 11 anos, que se tornaram autoras de suas próprias histórias após semanas de oficinas literárias na unidade Arsenal, em São Gonçalo.

Os trabalhos começaram no início de abril com uma introdução à literatura infantojuvenil. Durante os encontros, os alunos tiveram contato com obras como Amoras, de Emicida; Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque; e Branco, Belo e Cinderelo, de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta. A proposta era apresentar releituras criativas dos contos tradicionais e estimular as crianças a perceberem novas formas de construir histórias.

Depois da etapa de leitura e debate, cada aluno escolheu um tema para desenvolver sua própria narrativa. Ao longo das aulas semanais, nasceram contos de fada, fábulas e até um divertido tutorial sobre “como ficar rico e sábio”. O encerramento do projeto aconteceu no último sábado (23), com uma emocionante tarde de autógrafos voltada para os pais e familiares.

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A coordenadora pedagógica do projeto, Gabriela Martins, formada em Letras pela UFF, conta que a ideia da oficina surgiu a partir de sua especialização em literatura infantojuvenil.

“Quando iniciei minha pós-graduação em Literatura Infantojuvenil na UFF, utilizei justamente dois dos livros trabalhados no projeto em uma das avaliações. Aquilo despertou em mim a vontade de trazer essas obras para as crianças e mostrar que elas também poderiam criar histórias potentes, criativas e cheias de significado”, destaca Gabriela.

Entre os jovens autores está João Miguel Alves Morett, de 10 anos, autor da história "O Sentimento de Culpa". O texto aborda temas como medo de errar, honestidade e responsabilidade emocional. Na narrativa, Albert, um menino conhecido por querer ser perfeito, acaba causando sem querer a morte do sapo de estimação da irmã e decide esconder o ocorrido. A culpa, então, ganha forma de um monstro que cresce cada vez mais enquanto a verdade não é revelada.

A mãe do menino, a empreendedora Renata Alves, formada em Literatura, acompanhou de perto o processo de criação do filho e se emocionou com o resultado.

“Quando ele me contou que estava produzindo um livro junto com as outras crianças, fiquei muito empolgada para ver o resultado. O João sempre foi muito incentivado à leitura dentro de casa e, durante todo o processo, compartilhava comigo as atividades que a tia Gabi preparava para eles. Mas ele fez mistério sobre o tema até o final. Ele ama criar histórias, desenhar e ler. Ver esse projeto ganhar vida foi muito emocionante para nossa família”, afirma Renata.

Executado desde 2012, o projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 5 mil pessoas e conta com cinco unidades: Arsenal e Neves, em São Gonçalo; Saracuruna, Barra Mansa e Santa Izabel, em São Paulo. O projeto tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Éverton Ribeiro, Paulo Henrique Ganso, Rayan, Ibson e Vagner Love.

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craque do amanhã oficina literária meu pequeno autor

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