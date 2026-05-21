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Prefeitura inicia obras de novo espaço dedicado ao esporte no Jardim Bom Retiro

Complexo comunitário contará com campo de futebol, quadra de basquete, pista de caminhada e uma praça

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de maio de 2026 - 19:40
Projeto prevê a criação de uma nova área de lazer em Jardim Bom Retiro, que recentemente recebeu obras de drenagem e pavimentação.
Projeto prevê a criação de uma nova área de lazer em Jardim Bom Retiro, que recentemente recebeu obras de drenagem e pavimentação. -

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, deu início às obras do Espaço Esportivo Comunitário do Jardim Bom Retiro. O projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), prevê a criação de uma nova área de lazer no bairro, que recentemente recebeu obras de drenagem e pavimentação. O terreno está localizado na Praça Antônio Alcino de Castro. 

O terreno está localizado na Praça Antônio Alcino de Castro
O terreno está localizado na Praça Antônio Alcino de Castro |  Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

O novo complexo está sendo construído em um terreno com 3.606 metros quadrados. O local já foi limpo e, no momento, estão sendo feitos trabalhos de terraplanagem. O investimento é de R$ 1.700.000,00 e os recursos são provenientes do governo federal, através do Ministério das Cidades. O prazo para a conclusão das obras é até julho de 2026. 

O novo complexo está sendo construído em um terreno com 3.606 metros quadrados.
O novo complexo está sendo construído em um terreno com 3.606 metros quadrados. |  Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

A população irá contar com campo de futebol society (com grama sintética) de 1.400 metros quadrados, uma praça de quase 3 mil metros quadrados, quadra de basquete, pista de caminhada de quase 650 metros quadrados e uma nova calçada.

O espaço contará com um campo de futebol society de 1.400 metros quadrados, uma praça de quase 3 mil metros quadrados, entre outros espaços para a práticas de esportes
O espaço contará com um campo de futebol society de 1.400 metros quadrados, uma praça de quase 3 mil metros quadrados, entre outros espaços para a práticas de esportes |  Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

No espaço, ainda serão instalados equipamentos para crianças (na praça), mesas e bancos de concretos, instalação de pergolados, paisagismo e pavimentação. O novo campo passará por drenagem para evitar poças em dias de chuvas.

“O projeto tem como objetivo valorizar o bairro, que recebeu novas calçadas, obras de drenagem e pavimentação em 65 ruas graças a uma parceria com o Governo do Estado, além de uma creche para crianças entre 2 e 5 anos. Agora, o Jardim Bom Retiro terá um novo espaço de lazer, incentivando o esporte e dando mais qualidade de vida, como fizemos no Parque RJ Nosso Sonho”, destacou o prefeito Capitão Nelson.

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