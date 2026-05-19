São Gonçalo promove a 3ª Jornada de Enfermagem no Ciesg no próximo dia 29

O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, e o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, vão realizar a 3ª Jornada de Enfermagem. O evento vai acontecer no Ciesg no próximo dia 29, das 13h às 17h, e vai reunir profissionais da enfermagem em torno do tema tema: “Do Diagnóstico à Terapêutica: a Enfermagem de Alta Performance Como Protagonista na Integração entre Tecnologia, Segurança do Paciente e Humanização do Cuidado”.

Enfermeiros e técnicos interessados podem fazer a inscrição através do link: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYh2MxPJ2qTlEpP3h3ZOE4uxulnlegRNfjzlQR95Yw15DTNg/viewform. A participação está sujeita à lotação do espaço. Além da participação como ouvinte, também há a possibilidade de participar com a apresentação de trabalhos científicos na área do tema. As inscrições podem ser feitas pelo link: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez3de1zQdLmgi3736yVuF1QcsIZkWbZ36GUIRfMWFZoq-PTA/viewform.

A jornada é em comemoração ao Dia do Enfermeiro e ao Dia do Técnico de Enfermagem, lembrados nos dias 12 e 20 de maio, respectivamente. As palestras de qualificação profissional serão ministradas pelas enfermeiras Letícia França, coordenadora de enfermagem da hemodinâmica do HCCOR; Luiza Rodrigues, gerente de enfermagem do Ciesg; Deyse Santoro, coordenadora da Câmara Técnica de Cardiologia do Coren/RJ; e Célia Aguiar, coordenadora de enfermagem da clínica cirúrgica do HCCOR.

Elas abordarão os temas: “Processo de Enfermagem na Prática Clínica: Sistematização do Cuidado com Segurança, Qualidade e Evidência Científica”; “O Enfermeiro Como Protagonista na Medicina Nuclear: Gestão de Riscos, Radioproteção e Humanização na Assistência”; “Arritmias Cardíacas: Reconhecimento Precoce e Intervenções de Enfermagem no Monitoramento Clínico”; e “Segurança do Paciente é Atitude: o que Diferencia o Cuidado Seguro do Cuidado Comum”, respectivamente.

“A enfermagem tem um papel essencial dentro da rede de saúde e está diretamente ligada ao acolhimento, à segurança e à humanização do atendimento. A realização da Jornada de Enfermagem reforça o nosso compromisso com a valorização desses profissionais e com a atualização constante das práticas assistenciais, aliando conhecimento científico, tecnologia e cuidado humanizado. Investir na qualificação das equipes é investir em uma saúde pública cada vez mais eficiente e segura para a população”, afirmou o secretário de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Gabriel Mello.