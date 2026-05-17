Maio amarelo: acidentes de trânsito aumentaram cerca de 30% no Hospital Alberto Torres

A cada 45 minutos, uma vítima de acidente de trânsito chega ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em média, a unidade, referência em atendimentos de traumas de alta complexidade no estado, recebeu 30 acidentados por dia em 2025. Mas esse tempo é menor nos finais de semana, quando o número de ocorrências quase triplica.

Apesar de diversas campanhas de prevenção aos acidentes de trânsito, nos quatro primeiros meses deste ano, o hospital realizou 4.205 atendimentos a vítimas de batidas de carros, quedas de motos, capotamentos e atropelamentos. O número é 30% maior do que os 3.542 registrados no mesmo período de 2025. Segundo os médicos, o consumo de álcool antes de dirigir e o uso do celular ao volante estão entre as causas mais comuns dos acidentes.

Atento ao crescimento do número de ocorrências em sua emergência, o HEAT aderiu, mais uma vez, à mobilização do Maio Amarelo, campanha que tem como objetivo chamar a atenção sobre o respeito e a responsabilidade no trânsito. A intenção do movimento internacional, que está no oitavo ano, é conscientizar para a redução de acidentes.

"Temos que frear esses números. São acidentes que podem ser evitados. Diariamente homens, mulheres, jovens, idosos e crianças entram nas emergências com diversas contusões, lesões ou ferimentos em várias partes do corpo. São pacientes que demandam cuidados especializados, além de exames de imagens e intervenções cirúrgicas. Muitos saem bem, mas outros ficam com graves sequelas, ou nem sobrevivem", explica o médico Marcelo Pessoa, coordenador do Centro de Trauma do Heat.

O coordenador ressalta que o simples respeito às principais regras de trânsito, como não utilizar o celular, não fazer ultrapassagem perigosa e não misturar álcool e direção, ajudariam a diminuir significativamente o número de ocorrências. "Os acidentes de trânsito são a quarta causa de mortes no país", lamenta.

O alto índice de acidentes de trânsito, além de lotar as emergências e as enfermarias, também impacta diretamente no banco de sangue do hospital. Somente no ano passado, foram necessárias mais de 10 mil bolsas de sangue para suprir a necessidade de transfusão no atendimento aos pacientes. Esse quadro se agrava ainda mais durante os feriados prolongados e finais de semana.

O crescimento de casos de acidente de trânsito também gera crescimento no número de atendimentos no ambulatório de pós-operatório. No ano passado foram cerca de três mil consultas e procedimentos, nos quatro primeiros meses. Em 2025, de janeiro a abril, o número saltou para cerca de cinco mil. A maioria dos atendimentos é para ortopedia e neurocirurgia.