São Gonçalo vai realizar evento para mães atípicas e com deficiência

Durante o evento, as mães poderão aproveitar, de forma gratuita, fisioterapia, auriculoterapia, massoterapia, nutricionista e outras orientações de saúde - Foto: Divulgação

Durante o evento, as mães poderão aproveitar, de forma gratuita, fisioterapia, auriculoterapia, massoterapia, nutricionista e outras orientações de saúde - Foto: Divulgação

Ainda para celebrar o mês das mães, a Prefeitura de São Gonçalo vai realizar um evento especial para mães atípicas e mães com deficiência do município, na próxima terça-feira (19), no Espaço Mais Conhecimento do Partage Shopping, a partir das 13h.

O Mães PCD em Foco é organizado pela Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, ligada à Secretaria de Assistência Social, e está em sua quarta edição. A iniciativa visa garantir uma tarde de valorização, cuidados especiais e homenagens para as mães com deficiência e mães de pessoas com deficiência.

Durante o evento, as mães poderão aproveitar, de forma gratuita, fisioterapia, auriculoterapia, massoterapia, nutricionista e outras orientações de saúde.

A ação também vai oferecer serviço de beleza com maquiagem e um momento para socialização, com dinâmicas em grupo e troca de experiências.

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