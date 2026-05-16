Ecoponto do Zé Garoto completa um ano de funcionamento

O ecoponto do Zé Garoto foi pensado para funcionar em um local central da cidade - Foto: Divulgação/Renan Otto e Luiz Carvalho

O ecoponto do Zé Garoto foi pensado para funcionar em um local central da cidade - Foto: Divulgação/Renan Otto e Luiz Carvalho

O ecoponto do bairro Zé Garoto está completando um ano de funcionamento neste sábado (16) com a marca de mais de 35 toneladas de materiais recicláveis entregues no local. A iniciativa, que garante a reciclagem de materiais incluindo plásticos, metais, caixas de papelão e vidros, entre outros itens, já preservou centenas de árvores e está promovendo a sustentabilidade e a coleta seletiva na cidade de São Gonçalo.

O ecoponto do Zé Garoto foi pensado para funcionar em um local central da cidade, no qual todos pudessem deixar seus resíduos. Por isso, o equipamento foi instalado na Praça Estephânia de Carvalho, a tradicional praça do Zé Garoto, em maio de 2025.

Nos ecopontos, a população pode trocar resíduos recicláveis por dinheiro digital. Apenas no mês de março, foram recolhidos mais de 3 mil quilos de materiais, incluindo plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.

O projeto do ecoponto surgiu a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município. Juntos, os três ecopontos em funcionamento atualmente já reciclaram cerca de 650 toneladas de resíduos. Um novo espaço será inaugurado na próxima segunda-feira (18), no Assaí Atacadista do Alcântara.

"Os ecopontos são um sucesso e já receberam a aprovação de toda a população. É muito gratificante ver o gonçalense abraçando essa ideia e trazendo seus resíduos para a reciclagem. Aqui, a população recebe o dinheiro digital e esse valor auxilia as famílias gonçalenses e é usado no comércio local, o que também ajuda a movimentar a economia. Todos ganham com essa ideia, e iremos fazer novos ecopontos pela cidade", disse o prefeito Capitão Nelson.

Janaína Oliveira, de 52 anos, esteve no ecoponto do Zé Garoto nesta semana e ressaltou a importância do descarte correto dos resíduos.

"Eu já ouvi falar dos outros ecopontos, mas nunca estive. Hoje, eu vim aqui pela primeira vez, fiz meu cadastro e deixei celulares antigos e baterias, consegui pesar e deu mais de dois quilos. É importante dar a destinação correta dos resíduos, eu aprovo essa ideia dos ecopontos e espero que a cidade tenha mais", afirmou a técnica de enfermagem.

Serviço:

Os três ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

. Barro Vermelho – Rua Lúcio Tomé Feteira

. Santa Luzia – Rua Visconde Seabra

. Zé Garoto – Praça Estephânia de Carvalho