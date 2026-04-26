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São Gonçalo segue vacinação contra gripe em 68 pontos de atendimento

Município mantém critério de grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de abril de 2026 - 09:57
A maioria das unidades de saúde funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h
A maioria das unidades de saúde funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h -

A vacinação contra a gripe está disponível em 68 unidades de saúde em São Gonçalo. Todos os grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde podem se vacinar, além das crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; idosos com 60 anos ou mais e gestantes – que já fazem parte do Calendário de Rotina. A meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários e de rotina.

A maioria das unidades de saúde funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 13h, exceto feriados e pontos facultativos.

Os grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde são: trabalhadores da saúde; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e trabalhadores dos Correios.

As comorbidades aceitas para a vacinação contra a gripe (pessoas a partir de 6 meses de idade com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais) são: doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, diabetes, doença renal crônica, doença hepática crônica, obesidade, doença neurológica crônica, transplantados, portadores de trissomias e imunossupressão.

O imunizante disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B. A vacina pode ser administrada com outros imunizantes e medicações.

As contraindicações são para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de forma grave de alergia a doses anteriores. Os gonçalenses com febre ou com coronavírus também devem adiar a vacinação até a resolução do caso.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF e comprovação do trabalho, laudos ou receitas médicas. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até as 16h30 nas unidades de saúde durante a semana. Aos sábados, até 11h30.

Locais de vacinação:

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

13 – USF Santa Luzia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Elza Borges, Santa Luzia

30 – PAM Neves

31 – USF Juarez Antunes, Laranjal

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger da Silveira, Tribobó

34 – USF Emílio Ribas, Barracão

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Vista Alegre

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Apolo III

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Vila Candoza

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Albert Sabin, Itaoca

54 – USF Mutuaguaçu

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha

60 – USF Bandeirantes

61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

63 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba

64 – USF João Goulart, Jardim Catarina

65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

66 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

67 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia

68 – USF Aníbal Porto, Monjolos

Tags:

vacinação são gonçalo

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