Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,9506 | Euro R$ 5,7972
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

É hoje!: No Dia de São Jorge, 'Carnaval da Retomada' conhece campeãs em SG

Saiba como foi a segunda noite de desfiles no Centro da cidade, com apresentação de sete escolas, com participação especial da Imperatriz Leopoldinense, da elite do RJ. Pingo D'agua, Porto da Ponte e Salgueiro se destacaram

relogio min de leitura | Escrito por COBERTURA ESPECIAL: Coordenação: Ari Lopes, kiko Charret e Sérgio Soares. Reportagens: Sérgio Soares e Palito do Porto. Fotos: Renan Otto/Prefeitura de SG | 23 de abril de 2026 - 12:49
Cerca de 20 mil pessoas estiveram na passarela de desfiles montada no Centro de São Gonçalo na segunda noite de desfiles
Cerca de 20 mil pessoas estiveram na passarela de desfiles montada no Centro de São Gonçalo na segunda noite de desfiles -

Salve Jorge! No dia em que se comemora São Jorge, o Santo Guerreiro, nesta quinta-feira (23), o 'Carnaval Retomada', que marcou a volta dos desfiles oficiais das escolas de samba da cidade, São Gonçalo (RJ) conhecerá suas campeãs. A apuração das notas dadas pelos jurados às 14 escolas do Supergrupo será realizada hoje, a partir das 14h, no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista. 

E haja coração! Depois de duas noites de desfiles,  que marcaram também a volta da passagem das escolas de samba da cidade, após dez anos de interrupção,  pode-se esperar uma disputa acirrada para se saber quem ganhará o primeiro troféu do novo Carnaval de São Gonçalo. Na quarta-feira, um público aproximado de cerca de 20 pessoas, segundo os organizadores, acompanhou a passagem de sete sete escolas de samba concorrentes e da Imperatriz Leopoldinense, convidada especial da quarta-feira.

Pingo D'agua abriu os desfiles com bela apresentação
Pingo D'agua abriu os desfiles com bela apresentação |  Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Pingo D'agua, Porto da Ponte, Unidos do Salgueiro fizeram a diferença, numa noite que teve também a passagem da Unidos de Neves, Alegria de Guaxindiba, Recanto do Engenho, e Caprichosos de São Gonçalo. Com o resultado e a consumação do processo de revitalização do Carnaval na cidade, se completa o 'Supergrupo' de 14 escolas filiadas à Liga de SG. Para 2027, ele será desmembrado em dois. As 7 melhores colocadas deverão integrar o Grupo Especial e as outras 7, comporão o Grupo Ouro, ou de acesso, no ano que vem.

“É emocionante ver São Gonçalo voltando a viver o seu carnaval com tanta força. A gente sonhou com esse momento por muito tempo. Sou grato a todos que acreditaram, à Prefeitura pelo apoio e, principalmente, ao público, que abraçou essa ideia e mostrou que o carnaval da cidade está mais vivo do que nunca”, afirmou Pitty de Menezes, intérprete da Imperatriz Leopoldinense e também presidente da Liga SG.

Pitty di Menezes, presidente da Liga SG, com o prefeito, Capitão Nelson
Pitty di Menezes, presidente da Liga SG, com o prefeito, Capitão Nelson |  Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Ao lado da primeira-dama, Marinete Ruas, o prefeito Capitão Nelson também ressaltou a importância da união para a realização do evento. “Quero agradecer a todas as escolas participantes e, em especial, à Imperatriz Leopoldinense, que trouxe ainda mais brilho para essa festa. Esse carnaval só aconteceu graças à união de muitas mãos. É um passo fundamental para retomarmos definitivamente essa tradição tão importante para São Gonçalo”, declarou.

Imperatriz Leopoldinense foi a convidada no segundo dia de desfiles em São Gonçalo
Imperatriz Leopoldinense foi a convidada no segundo dia de desfiles em São Gonçalo |  Foto: Divulgação

Num  resumo do espetáculo, o que se viu na passarela de desfiles evidenciou o que se projetava na retomada do Carnaval de São Gonçalo. Os recursos destinados na primeira edição, de cerca de R$30 mil para cada agremiação, fez com  que os dirigentes das escolas buscassem parcerias com outras agremiações que já haviam se apresentado no Carnaval de 2025 em outras cidades, como Niterói, o que foi determinante para se garantir, salvo raras exceções, apresentações de bom nível técnico, embora tenha se perdido um pouco da originalidade e da exclusividade  daquelas que puderam optar por produzir fantasias e alegorias próprias e levar seus próprios sambistas aos desfiles. A pedra fundamenta foi lançada, e que a retomada proporcione uma festa ainda melhor em 2027.  Salve Jorge! Salve o Carnaval de São Gonçalo!

 Desfiles: Segunda noite do 'Carnaval da Retomada'

Pingo D’Água - Tradicional escola do Carnaval na região, mostrou a habitual organização, bom gosto e muito entusiasmo na apresentação do enredo  'Contos e Histórias Infantis Que Vovó Contava'. Não se importou com a fato de ser a primeira a desfilar, já subindo o 'sarrafo' logo no início da apresentação. 

Com o enredo 'Histórias que a vovó não contava',a Pingo D'agua abriu os desfiles
Com o enredo 'Histórias que a vovó não contava',a Pingo D'agua abriu os desfiles |  Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Unidos de Neves - Apresentou o enredo 'No Reino Encantado da Folia'. E nada mal para uma das escolas da nova geração do Carnaval de SG. Veio cantando forte, com entusiasmo e pode se considerar com a missão cumprida, além de sonhar com uma colocação no grupo principal do Carnaval de SG. 

A Unidos de Neves é uma das escolas da nova geração do Carnaval gonçalense
A Unidos de Neves é uma das escolas da nova geração do Carnaval gonçalense |  Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Império do Porto da Ponte - Outras escola da nova geração do Carnaval gonçalense que deve dar alegrias aos sambistas de São Gonçalo. Também foi uma das que fez a diferença na apresentação do enredo 'A Saga de Gaia', com  canto forte organização e beleza plástica. Dormiu sonhando em estar no grupo  principal gonçalense em 2027.

Alegria de Guaxindiba-Relembrou o antigo seriado infantil que embalou várias gerações através do enredo  'Que Saudades da Turma do Chaves! Saudações a Roberto Bolaños'. Um nível de apresentação para estar entre as seis melhores da segunda noite de desfiles.   

Unidos de Guaxindiba foi desfilante no segunndo dia
Unidos de Guaxindiba foi desfilante no segunndo dia |  Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Recanto do Engenho- Outra nova escola do Carnaval de SG, Apresentou o enredo 'Zé por Zé', já que a arquibancas se esvaziando. A falta de interatividade com o público parece ter tido reflexos na escola.

Unidos do Salgueiro - O Salgueiro, que costumava dar trabalho às co-irmãs nos antigos desfiles em São Gonçalo, voltou com tudo ao 'Carnaval da Retomada'. Canto forte, empolgação e organização na apresentação do enredo 'Imunana'. Também foi uma das melhores da segunda noite e tem tudo para estar na elite do Carnaval de SG em 2027.

Salgueiro voltou ao Carnaval de São Gonçalo
Salgueiro voltou ao Carnaval de São Gonçalo |  Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Caprichosos de São Gonçalo - Deixou a desejar na apresentação do enredo 'Uberlan — Sua história, sua obra, sua estrela jamais se apagará. Obrigado por tudo'. Fantasias imcompletas, canto inconsistente e poucos componentes marcaram a pífia passagem da agremiação pelo sambódromo gonçalense. Não honrou o  nome e a história do homenageado e certamente deverá estar no grupo de acesso gonçalense em 2027.  

Caprichosos de São Gonçalo homenageou o presidente da Porto da Pedra, Uberlan Oliveira
Caprichosos de São Gonçalo homenageou o presidente da Porto da Pedra, Uberlan Oliveira |  Foto: Palito do Porto

Tags:

Carnaval de São Gonçalo Liga de SG Retomada do Carnaval

Matérias Relacionadas