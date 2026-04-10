Enel flagra 'gato' de energia em academia de São Gonçalo

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão - Foto: Divulgação

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão - Foto: Divulgação

Durante operação de combate às irregularidades no consumo de energia, realizada em São Gonçalo, nesta quarta-feira (8), a Enel Distribuição Rio identificou e removeu uma ligação irregular de energia em uma academia.

Os técnicos da Enel, acompanhados por policiais civis, constataram que o estabelecimento, localizado no bairro de Alcântara, possuía ligação direta em três fases, com duas medições.

Leia também:

Cefet Rio abre inscrições para professor, com salários até R$ 13 mil

Itaboraí abre inscrições para o projeto Educasom

O responsável pela academia não estava no local. A administradora e o pai do responsável foram conduzidos à delegacia e, após prestarem depoimento, foram liberados. Foi aberto o Registro de Ocorrência pelo crime de furto de energia. As ações contaram com o apoio de policiais da 74ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.