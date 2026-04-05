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São Gonçalo ganha Selo do Fundo Nacional de Assistência Social

Município foi um dos cinco selecionados do Estado do Rio de Janeiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de abril de 2026 - 11:12
O Selo FNAS é uma iniciativa do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
O Selo FNAS é uma iniciativa do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) -

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo conquistou o Selo FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social 2025, do Governo Federal. O certificado foi entregue no 3º Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social, que ocorreu em Brasília, na última semana.

O Selo FNAS é uma iniciativa do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e visa estimular as gestões públicas da Política de Assistência Social a qualificar as suas ações nessas áreas. Para obtê-lo, os municípios interessados realizam uma inscrição e devem seguir todos os critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

“É um momento de muita felicidade estar entre os cinco municípios do Rio de Janeiro selecionados para receber o selo. Isso demonstra o comprometimento da nossa equipe e do prefeito Capitão Nelson com as políticas públicas de Assistência Social,” afirmou o secretário de Assistência Social, Felippe Mattos.

O Selo tem por objetivo certificar os entes que priorizem o aprimoramento e gerenciamento do orçamento, financiamento e a execução da Política de Assistência Social nas Proteções Sociais Básica e Especial, buscando qualificar as entregas e a boa gestão orçamentária, financeira e contábil do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

“Seguiremos trabalhando em uma gestão correta e transparente com os recursos que a secretaria receber. A nossa equipe está cada dia mais qualificada para oferecer serviços socioassistenciais mais eficazes para a população”, completou o secretário.

Tags:

Fundo Nacional de Assistência Social 2025

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