PT-RJ inicia caravana “O Rio que Queremos” por São Gonçalo

Ao todo, estão previstas oito etapas da caravana, passando por regiões como Costa Verde, Região Serrana, Lagos, Norte e Baixada Fluminense - Foto: Paulo Pinto/Agência PT

Ao todo, estão previstas oito etapas da caravana, passando por regiões como Costa Verde, Região Serrana, Lagos, Norte e Baixada Fluminense - Foto: Paulo Pinto/Agência PT

O Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (PT-RJ) anunciou o lançamento da caravana “O Rio que Queremos”. A ação vai percorrer várias regiões do estado com o objetivo de mobilizar apoiadores, reforçar a presença do partido e ouvir as demandas da população. A estreia está marcada para este sábado (28), às 11h, no bairro de Alcântara, em São Gonçalo. O encontro será em frente ao Alcântara Trade Center, conhecido como Prédio do Relógio.

Segundo o PT-RJ, o evento terá discursos de parlamentares e lideranças, mutirão de filiações, atividades culturais e ações de comunicação. A proposta é aproximar o partido das comunidades e fortalecer os diretórios municipais.

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O presidente estadual da sigla, Diego Quaquá, afirmou que a iniciativa busca colocar o partido em movimento e ampliar sua presença nas regiões do estado. “Queremos fortalecer a militância e estar mais próximos da população”, disse.

Ao todo, estão previstas oito etapas da caravana, passando por regiões como Costa Verde, Região Serrana, Lagos, Norte e Baixada Fluminense. Cada etapa terá uma cidade como ponto principal, reunindo municípios vizinhos.