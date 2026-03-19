Inscrições para cursos gratuitos de música em São Gonçalo

Com o objetivo de democratizar o acesso à arte, a iniciativa destaca que a música é uma ferramenta potente de transformação social e conexão - Foto: Divulgação

Com o objetivo de democratizar o acesso à arte, a iniciativa destaca que a música é uma ferramenta potente de transformação social e conexão - Foto: Divulgação

A cidade de São Gonçalo ganha um novo fôlego cultural com a abertura das inscrições para a escola de música Cultura em Movimento. O projeto oferece cursos totalmente gratuitos, voltados para crianças, jovens e adultos que desejam desenvolver talentos musicais e integrar um ambiente de aprendizado e inspiração.

Com o objetivo de democratizar o acesso à arte, a iniciativa destaca que a música é uma ferramenta potente de transformação social e conexão. As vagas são limitadas e abrangem diferentes faixas etárias, de acordo com o instrumento escolhido:

Flauta: alunos a partir de 09 anos;

Violino: alunos a partir de 11 anos;

Canto/Coral: alunos a partir de 11 anos.

As aulas acontecem em localização central, facilitando o acesso dos moradores de diversos bairros da região.

Com o objetivo de democratizar o acesso à arte, a iniciativa destaca que a música é uma ferramenta potente de transformação social e conexão | Foto: Divulgação

Serviço:

Local: Rua Salvatori, nº 62 – 2º andar, Centro – São Gonçalo.

Inscrições e Informações:

Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (21) 99541-3711.

Custo: Gratuito.