Inscrições para cursos gratuitos de música em São Gonçalo
Instituto Movimento oferece vagas para aulas de Violino, Flauta e Coral no Centro da cidade
A cidade de São Gonçalo ganha um novo fôlego cultural com a abertura das inscrições para a escola de música Cultura em Movimento. O projeto oferece cursos totalmente gratuitos, voltados para crianças, jovens e adultos que desejam desenvolver talentos musicais e integrar um ambiente de aprendizado e inspiração.
Com o objetivo de democratizar o acesso à arte, a iniciativa destaca que a música é uma ferramenta potente de transformação social e conexão. As vagas são limitadas e abrangem diferentes faixas etárias, de acordo com o instrumento escolhido:
Flauta: alunos a partir de 09 anos;
Violino: alunos a partir de 11 anos;
Canto/Coral: alunos a partir de 11 anos.
As aulas acontecem em localização central, facilitando o acesso dos moradores de diversos bairros da região.
Serviço:
Local: Rua Salvatori, nº 62 – 2º andar, Centro – São Gonçalo.
Inscrições e Informações:
Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (21) 99541-3711.
Custo: Gratuito.