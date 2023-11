Horto do Fonseca: natureza vira atrativo para fotos na Zona Norte da cidade

Apelidado como Jardim Botânico niteroiense, o Horto do Fonseca é hoje um dos maiores espaços de lazer da Zona Norte da cidade. Com cerca de 8 mil metros quadrados e diversas espécies da vegetação nativa da Mata Atlântica, esse local se tornou um refúgio de tranquilidade e contato com a natureza em meio à vida corrida dos moradores do Fonseca.

Em 1904, o Horto, que na época era um sítio em torno do palácio, foi adquirido, por meio de um ato judicial, pelo Presidente da Província (título equivalente a governador do estado), Nilo Peçanha, por conta das dívidas dos seus donos. Dois anos depois, foi estabelecida a criação do Horto Botânico, para cultivar e distribuir a fazendeiros e lavradores sementes e mudas de frutas, plantas têxteis e medicinais.

O Horto foi inaugurado, oficialmente, em 16 de maio de 1906. Foram plantados nas encostas laranjas, abacate, cana e plantas para indústria têxtil e alimentos de animais. O horto já chegou a fornecer cerca de um milhão de mudas por ano, em 1927, além de iniciar novos cultivos de trigo, algodão, mamona, frutas e fumo. Alguns de seus cultivos serviram para o início das experiências na aplicação do álcool como combustível em motores e máquinas agrícolas

Cento e oito anos após sua inauguração, em 2014, o local foi revitalizado pela Prefeitura de Niterói. O parque ganhou uma pista de skate de padrão internacional, uma pista de caminhadas, novos jardins, academia para idosos, bicicletário, brinquedos infantis, quadra poliesportiva, parcão, reforma do lago com chafariz e a recuperação da iluminação. Além disso, o espaço conta com local de convivência (com mesinhas e bancos), quiosques, banheiros, bicicletários, coreto reformado e rotas de acessibilidade para portadores de deficiência.

Lugar de contemplação

“Todas as terças-feiras eu estou aqui com o meu filho. Ele faz acompanhamento em um hospital oftalmológico aqui perto e nos intervalos da consulta eu venho aqui para ele brincar um pouquinho. E eu conheci aqui por indicação, fui em uma lanchonete e aí perguntei se tinha algum lugar fresquinho por aqui, porque estava muito calor. E aí me indicaram esse local, esse lugar maravilhoso. Fico aqui olhando a paisagem, olhando as plantas. É um lugar perfeito para estar em família, de calmaria”, conta a confeiteira Elisângela Santos, de 35 anos, que mora em Cabo Frio, mas vem semanalmente a Niterói.

E apesar de atrair diversos visitantes para o seu skatepark, amantes de plantas e flores para o orquidário e bromeliário, pais e tutores para o parquinho e parcão, e atletas e entusiastas para as suas trilhas e pista de caminhada, o parque natural pode oferecer também inúmeros cenários para lindas fotos.

“Aqui para mim é ótimo. Faço caminhada, faço exercícios para as pernas, entro em contato com a natureza, é um lugar perfeito para lazer. Eu gosto de vir para cá quando quero ver algo diferente, né, aí aproveito um pouquinho de cada coisa. Mas o que eu mais gosto de fazer aqui são fotos. Tiro muitas e faço vários ‘books’”, revela a moradora do Fonseca, Cláudia Angélica da Silva, de 55 anos.

Dicas para fotos ‘instagramáveis’

Cenário bonito é o que não falta no Horto Botânico de Niterói. Amantes da natureza, com certeza, não sairão deste espaço sem, no mínimo, uma dezena de cliques. Seja registrando os corredores de árvores, ou as flores, plantas, animais e as diversas instalações, os visitantes do horto conseguem garantir fotos ‘instagramáveis’ sem muito esforço.

A dica para quem curte fazer fotografias com “movimento” é enquadrar o chafariz do horto. Localizado quase no fim da pista de caminhada, esse ponto, além de trazer uma sensação de calmaria para quem o visita, pode render diversas fotos. O fluxo da água caindo no fundo da fotografia e o lago formado na base da fonte deixa um belo cenário para sua postagem.

Mas há outras opções de cliques. A próxima dica, por exemplo, é para quem curte uma foto mais espontânea. Você pode aproveitar os diversos corredores de árvores e plantas para realizar uma pose e fazer um clique mais “contemplativo”. Para isso, uma outra pessoa pode segurar o celular ou a câmera em uma altura mais baixa, tirando uma foto “de baixo para cima”, com a/o modelo no centro do quadro e a natureza em volta.

Serviço

Horto do Fonseca

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca

Horário de funcionamento: diariamente, de 7h às 22h