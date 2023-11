“Eu ♥ Niterói”: letreiro convida niteroienses a enquadrar belezas da cidade

Inaugurado em janeiro deste ano pela Prefeitura de Niterói como parte das comemorações dos 450 anos da cidade, o letreiro ‘Eu Amo Niterói’, localizado na orla da Praia de Icaraí, virou uma parada obrigatória para todos os amantes de uma boa foto. Com o Museu de Arte Contemporânea (MAC) ao fundo, um dos maiores cartões-postais do município, e uma vista privilegiada para a Baía de Guanabara, o monumento vem se consolidando como um ponto turístico da Cidade Sorriso.

Atraindo não só niteroienses, mas também moradores de cidades vizinhas e viajantes de diversos lugares do País e do mundo, o letreiro surgiu para fomentar o turismo na cidade e para criar uma espécie de “corredor” com o MAC, levando os visitantes do museu a caminharem pela orla e movimentarem a economia regional.

"Eu vim a trabalho de São Paulo e este está sendo o meu primeiro ponto turístico visitado em Niterói. A minha guia aqui é a minha amiga niteroiense e esta é a minha primeira experiência na cidade, e está sendo maravilhosa. Eu fiquei encantadíssima, já vou com uma boa lembrança daqui", revela a economista Ione Amorim, de 61 anos.

Com a escultura, Niterói segue a tendência adotada por diversas outras cidades no mundo, que também adotaram o letreiro em pontos turísticos como um meio de ampliar a visibilidade, principalmente com a chegada das redes sociais. Amsterdam, Nova York, Toronto, Montevidéu, Porto e Cancun são alguns dos exemplos. Um dos mais conhecidos a nível mundial, o de Hollywood, se tornou um marco e ícone cultural americano da cidade de Los Angeles, na Califórnia, e já existe há 45 anos.

No Brasil, os letreiros também viraram “febre” no turismo regional e nacional, e alguns dos mais famosos estão em Porto de Galinhas, Maceió, Recife, Olinda e Canela. Entre os inaugurados a menos tempo, pode-se destacar um que não surgiu com o intuito de ser “instagramável”, mas que pode vir a se consolidar como um dos cartões-postais de São Gonçalo.

"Como hoje eu não consegui ir à academia e tenho que fazer o treino, resolvi vir caminhando. Aí aproveitei o monumento para tirar uma foto e mandar para o meu personal que o treino de hoje tá pago. Eu gostei muito daqui porque fica diferente, chama atenção na foto. Ficou bonito esse letreiro aqui", diz a a operadora de caixa Darlene Passos, de 48 anos, que mora em São Gonçalo mas trabalha em Niterói.

Para a Prefeitura, a ideia de criar um letreiro gigante e com a visão para o Museu de Arte Contemporânea, um dos símbolos niteroienses, não era recente, mas saiu, de fato, do papel no dia 26 de janeiro deste ano. A escultura foi pensada para enquadrar o MAC, o Cristo Redentor e o pôr-do-sol e ser mais um dos cartões de visita naturais da cidade.

Porém um dos principais motivos da sua construção é a expansão da divulgação da cidade de uma forma orgânica, através das hashtags, algo que para a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) pode fazer com que o município amplie o número de turistas e visitantes, impulsionando a economia e estimulando a circulação de renda.

Dicas para fotos 'instagramáveis'

Um dos maiores pontos positivos da localização deste letreiro, sem dúvidas, é a proximidade com o mar. O fato de estar instalado na orla da cidade, que é um dos maiores atrativos de Niterói, já é uma espécie de "bônus" para a foto. Mas não é só isso que chama atenção: a possibilidade de alinhar o monumento com o maior cartão-postal niteroiense é visto como um "trunfo".

Por isso, se você quiser enquadrar o letreiro com as outras maravilhas da região, como o Museu de Arte Contemporânea ou o Cristo Redentor, por exemplo, faça o seguinte: em vez de tirar foto no modo normal, escolha a câmera ultra-angular (0,5x) do seu celular. Ela vai registrar um campo bem maior na foto. Mas não se preocupe, caso seu telefone não tenha essa opção, é só dar alguns passos para trás e posicioná-lo no ângulo certo.

E não esqueça que um outro ponto importante para uma boa foto é a iluminação, por isso tente separar os horários considerados os mais indicados pelo fotógrafos para uma foto de tirar o fôlego, que são ao amanhecer e no pôr-do-sol, evitando o meio-dia e o início da tarde. Por isso, caso queira aproveitar esses momentos passe pelo letreiro por volta das 6h ou próximo às 17h30.

Serviço

Letreiro 'Eu Amo Niterói'

Endereço: Orla da Praia de Icaraí, próximo à Praia das Flechas