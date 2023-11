'Uma casa portuguesa, com certeza!'

No dia 22 de novembro de 1969, o português Mário Martins, conhecido carinhosamente como Seu Mário, que veio ainda garoto para a cidade de Niterói, inaugurou o tradicional bar batizado como Lanchonete Ponte Rio Niterói. A mudança de nome para Caneco Gelado do Mário veio alguns anos depois, após começar a servir cerveja em canecas de alumínio. Além da bebida gelada, Mário também ficou conhecido pela qualidade do tradicional bolinho de bacalhau, no qual os truques da preparação ele guarda a sete chaves.

Para o gerente Felipe Elias, o bolinho de bacalhau segue sendo o carro-chefe da casa, mesmo que seja difícil de elencar os melhores entre tantos salgados diferenciados.

"Nós trabalhamos com salgados e pratos especializados em frutos do mar, também trabalhamos com carne, mas é um percentual pequeno, porque a casa é portuguesa e toda voltada para essa especialidade. Nós também trabalhamos com salgados e os mais tradicionais são a empada de camarão, o bolinho de bacalhau e os pastéis de camarão e siri. O mais famoso é o bolinho de bacalhau, muita gente vem aqui por causa dele, mas os demais salgados são tão diferenciados quanto, então eu que conheço a casa não posso deixar de falar dos demais", afirmou o gerente.

No início, eram vendidos apenas pizzas e alguns peixes como tira gosto. Com o passar dos anos, a culinária da casa passou a ter frutos do mar, que caiu no gosto dos clientes e transformou o local no grande sucesso que é até hoje.

Ao longo dos anos, o bar, que fica localizado no centro da cidade e antes contava apenas com a calçada e o tradicional balcão do Seu Mário, passou a ter três ambientes, ampliando o público fiel que frequenta o local. A qualidade e empenho na execução dos pratos são reconhecidos pelo público e também valorizados através dos muitos prêmios que o empreendimento coleciona.

História de sacrifícios

Nascido em Fafe, distrito de Braga, no Norte de Portugal, Mário Martins cuidava de ovelhas, quando, no ano de 1953, seus pais vieram para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro. A família foi morar no Morro da Providência e, ainda menino, Mário foi ser lavador de pratos no restaurante Arouca, em Copacabana, onde trabalhava em cima de uma caixa de coca-cola para conseguir alcançar a altura da pia.

Mário passou a ajudante e depois foi promovido a garçom da Churrascaria Jardim, na Zona Sul do Rio. Mas foi em 1969 que tudo mudou, quando o português atravessou a baía e inaugurou a lanchonete Ponte Rio Niterói, onde funciona o Caneco até hoje. Em seu primeiro empreendimento eram servidos pizzas, petiscos e suco de laranja.

Quando o comércio lançou os canecos de alumínio, Mário comprava e os colocava dentro da geladeira, para servir a cerveja estupidamente gelada. O sucesso foi tão grande que os clientes chegavam ao bar já pedindo um caneco gelado, fazendo com que Mário conseguisse comprar, financiada, sua primeira loja.

Foi então que o português resolveu mudar o nome do estabelecimento para Caneco Gelado do Mário, que está presente na cidade de Niterói há mais de 50 anos.

Prêmios e homenagens

O bar e restaurante possui uma parede lotada de prêmios e homenagens, como o Projeto de Lei 8.649/2019, sancionada pelo governador da época, Wilson Witzel, que declarou o Caneco Gelado do Mário como patrimônio cultural de natureza imaterial do Rio de Janeiro. O projeto, de autoria dos deputados estaduais Bagueira (SDD) e Waldeck Carneiro (PT), também homenageou o comerciante Mário Martins Ribeiro Carvalho com a medalha Tiradentes.

Local Instagramável

Com uma decoração portuguesa e um espaço aconchegante recheado de memórias, o bar é considerado um ambiente instagramável da cidade-sorriso, contando até mesmo com um totem do fundador, Seu Mário, para quem queira registrar a visita ao lado dessa figura tão conhecida pelos niteroienses.

Para conseguir uma boa foto, mesmo estando sozinho no local, é importante contar com uma boa dose de criatividade. As cores vibrantes das paredes funcionam como ótimos cenários para os registros fotográficos. Basta encontrar uma boa luz e posicionar o celular em um ângulo que ressalte as belezas do lugar.

O famoso Seu Mário

Querido na cidade, o Seu Mário, como é conhecido, sempre fez questão de preparar os alimentos com muito carinho e ir à mesa cumprimentar os clientes, para garantir a satisfação de todos.

Hoje, aos 81 anos, o português vem sendo referência para funcionários e clientes, que veem em Mário uma figura imponente ao mesmo tempo em que se faz próximo do público ao qual tanto valoriza.

Funcionário do Caneco desde 2015, o atual gerente, Felipe Elias, 39, contou um pouco de sua experiência à frente do bar e restaurante e de como o exemplo do Seu Mário o acompanha diariamente através dos muitos ensinamentos.

"Foi uma coisa totalmente diferente para mim, porque saí da minha área, sou advogado. Foi uma experiência nova, aprendi e aprendo muitas coisas com Seu Mário ao longo de todos esses anos, porque ele sempre dedicou a vida dele ao estabelecimento, ao crescimento do Caneco, e a preocupação dele sempre foi com os clientes, o bom atendimento", disse Felipe.

Cliente antigo e grande admirador do Seu Mário, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, Carlos Alberto da Silva, 69 anos, continua frequentando o Caneco Gelado do Mário, em Niterói, mesmo sendo morador da cidade do Rio de Janeiro.

"Cada vez que venho aqui é uma experiência diferente. Existem dois tipos de estabelecimento, um que não precisa do dono e um que precisa, como é o caso do Caneco. O Mário dá vida ao ambiente, pela preocupação com os clientes, o contato, a atenção, alegria. Sempre conversou comigo, tanto ele quanto a esposa dele, dona Sueli", disse o cliente.

Para o cliente, são muitas as qualidades que tornam o bar um local de excelência. "O diferencial sempre foi o Mário e também a culinária de frutos do mar, portuguesa, que não é em qualquer lugar que você encontra. Continuo frequentando até hoje pelo ambiente, o tipo de atendimento, o serviço, a gastronomia e as boas lembranças de muitos momentos bons aqui", declarou Carlos Alberto.