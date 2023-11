Símbolo de beleza com uma natureza exuberante, Praia de Itacoatiara é cartão postal de Niterói

Ita (pedra) + cuatiara (risco, desenho, inscrições). Duas palavras da língua Tupi que juntas significam “pedra escrita” ou “pedra riscada” são a origem do nome do bairro Itacoatiara, originalmente habitado pelos índios Tamoios.

Conhecida como "Itacoatiaradise" ou "Itacoá", para os íntimos, a Praia de Itacoatiara não nega sua beleza exuberante, espalhada pelos 700 metros de extensão de areia branca e mar paradisíaco.

Localizada no bairro oceânico de mesmo nome, a praia, que é xodó dos niteroienses, abrange belas paisagens do Parque Estadual da Serra do Tiririca, além de guardar uma rica natureza da Mata Atlântica.

Do lado esquerdo de quem olha para o mar fica a Pedra do Costão, e do lado direito, a pedra do Pampo, que esconde a Prainha, um outro pedacinho de praia com águas calmas, que fazem a alegria das famílias que levam as crianças.

História

Na década de 1930, enquanto na Europa, governos totalitários com ideias expansionistas prenunciavam uma grande guerra mundial, no Brasil um descendente de austríacos dividia seu tempo entre a comercialização do espaço de propaganda dos bondes e troleys da Light e os fins de semana em Cabo Frio.

O empresário se deleitava ao sobrevoar o litoral entre o Aeroporto Santos Dumont e o aeroporto de Cabo Frio e sempre se surpreendia com a exuberante vegetação de uma pequena praia, diferente de todas as demais, com árvores frondosas ao invés de rasteira restinga.

Os pilotos sempre tinham que verificar o nome deste lugar: Itacoatiara. Até o dia em que um deles demonstrou conhecer o lugarejo pertencente, inicialmente, ao município de São Gonçalo.

Mathias Sandri encarou a viagem por terra, via Várzea das Moças para ver de perto o seu pedaço de Paraíso e não se decepcionou, resolvendo até mesmo comprar o lugar. No dia 19 de agosto de 1938 pagou 20 contos de réis à Dona Etelvina Elisa de Souza e em 7 de outubro de 1938 pagou mais 5 contos de réis a João Neves de Souza e sua esposa, Dona Maria de Lourdes Costa de Souza, passando a ser dono de aproximadamente 70% do bairro, sendo os demais 30% pertencentes a Francisco Felício.

Em 1974, com a inauguração da Ponte Presidente Costa e Silva, ligando o Rio de Janeiro a Niterói, Itacoatiara começou a mudar, deixando aos poucos de ser lugar de veraneio, se tornando um bairro do município niteroiense.

Muitos chegavam até a praia de bicicleta, a locomoção mais acessível. No Costão, só existia a casa do Sr. Mathias, que não deixava nada ser construído se não tivesse a sua aprovação, nem mesmo comércio. Mathias também era dono de uma empresa que fazia publicidade em bondes no Rio de Janeiro.

"Itacoatiaradise"

Itacoatiara é uma das praias oceânicas de Niterói (Camboinhas, Piratininga, Itaipu e Sossego completam a lista) e um point badalado entre surfistas e o público mais jovem.

Para o surfista profissional master, Guilherme Herdy, 49 anos, que é também professor de surfe, a praia é uma extensão de sua casa, já que conhece cada detalhe das ondas como ninguém. Nascido em São Paulo, veio morar em Niterói ainda criança. Hoje, Herdy é conhecido por ser recordista em baterias vencidas do Hang Loose Pro Contest, tradicional evento do WQS, que acontece em Fernando de Noronha há dez anos.

"Itacoatiara é uma praia bem difícil para surfar, com uma onda muito rápida e densa, além de ser perigosa por conta das correntezas, o que exige bastante atenção dos banhistas. Então um dos meus objetivos de ensinar às crianças é esse, que elas saibam se virar no mar, já que moramos numa região com diversas praias", afirmou.

Guilherme Herdy competiu durante 10 anos na elite do surf mundial, de 1995 a 2004. Ele é o sexto brasileiro com o maior número de temporadas no WCT - World Championship Tour (Circuito Mundial de Surfe).

Também formado em fisioterapia e educação física, o surfista dá aulas na praia de Itacoatiara há mais de dez anos, todos os dias, no turno da manhã, das 9h às 11h e no turno da tarde, das 14h às 16h.

"É muito satisfatório ver hoje muitos profissionais que já foram meus alunos. Hoje estou aqui dando aula para a Flor (aluna de surfe) e sei o quanto isso será relevante na vida dela, aprender a surfar, a se virar no mar, não ter medo das ondas", declarou Herdy.

Instagramável

Itacoá também é cartão postal para os amantes da fotografia e até mesmo para aqueles que pretendem apenas registrar mais um momento de lazer.

Seja na Pedra do Pampo, na areia ou até mesmo nas águas, a foto ideal precisa de um bom ângulo, uma dose de criatividade e um olhar instagramável, para que a pose seja bem aproveitada e, que para além dos stories, possa parar até mesmo no feed.

Como chegar

A melhor forma de chegar até a praia é partindo do centro de Niterói. De carro, basta seguir pela estrada Caetano Monteiro e, de ônibus, basta pegar a linha 38 no Terminal Rodoviário da cidade. Para quem deseja visitar a praia partindo do Rio de Janeiro, a Rodoviária Novo Rio e a Estação de Barcas da Praça XV também são boas opções.

Estacionamento: a Praia de Itacoatiara não possui estacionamento privado. Ele acontece de forma pública nas ruas próximas à orla, das 7h às 19h. O bilhete para visitação custa R$ 5 e é por período único.

Alimentação: é possível encontrar quiosques e trailers na praia, que vendem, em sua maioria, sucos, lanches e petiscos.

Quando ir: o período de dezembro a março é a melhor época para visitar a Praia de Itacoatiara. Para quem busca mais tranquilidade e deseja fugir da alta temporada, as estações do outono e primavera são ideais.

Comodidades: em Itacoatiara, é possível alugar cadeiras, guarda-sóis e barracas de praia. Então, não se preocupe caso você leve só o básico.

Curiosidades

No ano de 2016, a Praia de Itacoatiara foi eleita a 12ª melhor praia do Brasil pelo site TripAdvisor, ficando à frente de outras famosas no país, como a da Barra, no Rio; do Forte, em Cabo Frio; e de Canoa Quebrada, no Ceará.