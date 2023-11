Jurujuba: um bairro de heranças familiares passadas de pai para filho

Barcos decoram a areia. No mar, mais barquinhos, de vários tamanhos, flutuam à espera da fisgada de um peixe. Na calçada, uma estátua de São Pedro, virada de frente para o mar, para olhar pelos pescadores. No outro lado da rua, a Igreja de São Pedro de Jurujuba. Na orla, transeuntes admiram a vista da Praia de Jurujuba, um dos maiores cartões postais de Niterói. Bairro histórico da Cidade-sorriso, Jurujuba carrega a história de moradores e pescadores que encontram, ali, um sustento e um lugar para chamarem de lar.

Além de moradores e pescadores, Jurujuba também é a casa de fortes importantes, construídos há mais de 100 anos. A Fortaleza de Santa Cruz da Barra, tombada como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é um dos pontos turísticos mais visitados de Niterói. O forte foi um ponto importante de defesa do país na época do Império e Colônia, e também atuava como uma prisão nesse período da história. José Bonifácio e Euclides da Cunha fazem parte da lista de pessoas que já foram cativas na Fortaleza.

Uma grande característica de Jurujuba é que o bairro é como uma herança familiar. Passado de pai para filho, as propriedades do local são conservadas entre as famílias, e quem mora ali, não deseja sair. Ana Paula Rodrigues, de 54 anos, é moradora do lugar desde que nasceu, e não pensa em se mudar. “Aqui eu tenho paz e tranquilidade, a bandidagem não se cria. E a procura é alta, se uma casa fica vaga, entram 10 pessoas na fila”, contou a mulher, que estava na praia de Jurujuba acompanhada da irmã e do filho, João, de 5 anos.

Criadas juntas, hoje as irmãs não moram mais na mesma casa, mas mantiveram a tradição familiar e permaneceram no bairro. Sentadas na areia de frente para o mar, as irmãs relaxavam numa manhã de terça-feira enquanto a criança brincava na areia.

Importância marítima

Até 1943, o acesso a Jurujuba acontecia apenas por meio do mar ou por um caminho entre as pedras. Por conta da localização, Jurujuba se mostrava um ambiente propício à prática da pesca, e uma famosa colônia de pescadores se instalou no local. Resistindo durante os anos, a pescaria existe no local até hoje, mesmo impactados pela poluição e pelo desequilíbrio ecológico.

Mauro Amelino vive em Jurujuba desde que nasceu, há 88 anos, e foi pescador. Ele conta que só deixou a prática por conta da idade. “Eu já pesquei em todo o Brasil (...) Hoje a pescaria é motorizada, mas na época era no remo”. O costume da pesca de Jurujuba é transmitido de pai para filho, e, na época, era suficiente para prover sustento à família.

Segundo o professor e pesquisador Henrique Barahona, a pesca em Jurujuba existe desde antes da colonização. “Jurujuba é um ancoradouro natural para quem praticava a pesca no mar alto, e de fácil acesso aos mercados dentro da baía”. Para o pesquisador, a colônia de pescadores é um símbolo de resistência da cultura dos povos tradicionais de Niterói.

Além de histórico, uma paisagem para encantar o feed

Que Jurujuba é um assunto essencial quando se fala da história de Niterói você já sabe, mas, além do histórico, saiba que a praia de Jurujuba é um lugar perfeito para decorar sua galeria com lindos registros.

As opções de foto são inúmeras, mas, antes de explorar as opções, é necessário saber alguns passos básicos da fotografia. O primeiro é usar sempre a iluminação solar a seu favor! Se puder escolher, opte sempre por usar a primeira luz do dia, das 6h até as 08h. Mas a luz do fim do dia também é uma boa! Uma foto no pôr-do-sol, das 17h até as 18h30 fica ideal para o seu feed. Um outro conselho é usar a função de câmera angular ou fazer uma foto panorâmica, caso seu aparelho tenha essas funções.

Agora, vamos para dicas específicas: uma foto deslumbrante pode ser feita na orla da praia de Jurujuba. A orla tem corrimões distribuídos por toda a sua extensão, e você pode fazer um registro seu no centro da imagem, mas virado de costas para a praia. Assim, você consegue uma foto do mar com os barquinhos no plano de fundo, e também com uma vista de Icaraí.

E também tem conselho para quem não gosta de aparecer na fotografia! Para fazer uma foto de paisagem, opte por usar a câmera ultra angular do seu smartphone para compor a imagem com muitos elementos. Com essa função, você consegue enquadrar o mar, os barquinhos e a areia, tudo em uma só foto.

