No coração da cidade, Campo de São Bento é o 'quintal de casa' dos niteroienses

Para muitos niteroienses, a história de suas famílias, infância e juventude, se cruza com a do Campo de São Bento. Localizado no coração de Icaraí, quem nunca passou por lá para cortar um caminho em meio ao verde das árvores, teve um encontro com um grande amor nos banquinhos do parque, ou então, viu um filho, primo ou neto correr pelos brinquedos do Campo?

É difícil encontrar alguém de Niterói que não tenha, pelo menos, uma memória especial com o Campo de São Bento, ainda que não frequente o parque regularmente.

De acordo com o doutor em História e professor da Universidade Federal Fluminense, Paulo Cruz Terra, a história do Campo de São Bento remonta ao final do século XVII, quando o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro comprou uma fazenda na região. Na época, a área, que era usada para o descanso de gados, se tratava de uma restinga, frequentemente alagada pelo rio Icaraí. Mas foi a partir da década de 1840, quando o mosteiro cedeu uma parte da fazenda para uso da Prefeitura, que o Campo de São Bento como conhecemos hoje, começou a ganhar vida.

“A urbanização ocorreu entre 1908 e 1909 durante a gestão do prefeito João Pereira Ferraz, que deu seu nome ao parque. Embora o nome oficial ainda seja Parque Prefeito Ferraz, a população o chama carinhosamente como Campo São Bento”, contou o historiador.

Dentre os 115 anos de tradição, o parque já anunciou uma escola em seu interior, teve uma via de automóveis que atravessava o terreno, ganhou centro cultural, chafariz, e até pista de patinação, tudo isso acompanhando o desenvolvimento da cidade e claro, dos niteroienses.

Como todo espaço que resiste aos efeitos do tempo, o Campo de São Bento se reinventou diversas vezes durante a história, sendo hoje, uma grande referência na cidade.

“Trata-se de um lugar importante não só na memória, mas também no presente de grande parte da população, coomo um importante espaço verde no cenário urbano, com utilizações diversas, desde o lazer, passando pelo exercício, atividades culturais e econômicas, com as feiras constantemente realizadas”, explica Paulo.

Instagramável por natureza

A verdade é que toda a magia do ‘Campo’ dá vida à cidade. Para quem frequenta ou trabalha no espaço, estar em contato com a natureza, mesmo sem sair do ambiente urbano, é como um respiro de ar fresco em meio à correria do dia a dia, o que encanta a todos que o visitam.

Para a moradora de Icaraí, Vera Lúcia Sant'anna, de 54 anos, que passou a frequentar o parque depois do nascimento da netinha Julia, de 1 ano e 7 meses, ter o Campo de São Bento no coração do bairro é um privilégio e traz benefícios para toda a família, mas principalmente, para a pequena.

“Eu gosto pois têm brinquedos, tem variedade para eles [crianças], né? Têm crianças para eles interagirem, então isso é muito bom. E o Campo é sempre bem cuidado, sempre limpinho, os brinquedos estão sempre conservados, isso também incentiva bastante a gente a vir”, contou Vera, enquanto brincava nas gangorras com a neta.

“Ter um espaço como esse é maravilhoso. Ainda mais para quem mora em apartamento. A minha filha, mãe da Julia, fala que isso aqui é o quintal da casa da Julia, e é mesmo. Acaba sendo um espaço democrático, porque todo mundo consegue sentar e aproveitar a natureza.”, finalizou.

Mas se momentos especiais, como esse entre Vera e sua netinha, Julia, ficam marcados na memória, porque não registrar para a eternidade?

Dicas para fotos

Com uma área de 36 mil metros quadrados e espaços para piquenique, parquinhos e um lago com chafariz, o que não faltam são lugares lindos e cheios de natureza para tirar fotos. Encontrar um bom ângulo e uma luz favorável são os grandes segredos para garantir imagens perfeitas para o Instagram, seja nas pontes, nos coretos, ou nos caminhos arborizados. De modo geral, em lugares onde há simetria, o ideal é se posicionar bem no centro para garantir um melhor enquadramento.

Às vezes, uma mudança de ângulo pode mudar tudo, e trazer ainda mais beleza para os seus registros, e uma viradinha em direção à luz do Sol, torna a iluminação sempre ao seu favor.

Mas ao fim do dia, não se esqueça: foto boa é foto criativa, e o mais importante, é se divertir e aproveitar as maravilhas que só o Campo de São Bento pode oferecer.