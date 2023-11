Refúgio e calmaria: Praia do Sossego é um verdadeiro tesouro niteroiense

Escondida entre o verde das árvores e o azul do mar, a Praia do Sossego é um verdadeiro tesouro da cidade de Niterói. Localizada entre as praias de Piratininga e Camboinhas, a praia é muito conhecida por sua beleza de tirar o fôlego e por seu acesso mais reservado, sendo assim, o lugar perfeito para quem busca fugir da rotina e se conectar com a natureza.

De acordo com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFF), Victor Andrade de Melo, a praia começou a ser mais conhecida a partir de sua ocupação no final dos anos 1970, quando a urbanização da região oceânica de Niterói começou a ter um crescimento após o loteamento de terras que no século XVIII, pertenciam a fazendas. A partir do início dos anos 1990, o Sossego começou a ser considerado como Área de Proteção Permanente, e no início dos anos 2000 como Monumento Natural, o que chamou a atenção para a necessidade de maior investimento público naquela faixa de litoral.

Segundo Victor, a área manteve-se preservada principalmente por sua dificuldade de alcance, ainda que tenha acolhido no passado, algumas culturas agrícolas de pequeno porte, mais ligadas à subsistência. Mudanças feitas recentemente pela prefeitura da cidade, também foram essenciais para sua preservação, pois promoveram uma série de intervenções e melhorias, tendo em vista a concessão do certificado Bandeira Azul, que foi conquistado em 2021.

“Niterói tem uma história muito forte com o meio ambiente, especialmente com o litoral. A preservação da Praia do Sossego reforça esses compromissos de manter e promover a ocupação sustentável dos meios naturais. Integra, assim, com outros parques e áreas verdes o patrimônio natural disponível para a população. É um diferencial a possibilidade de acesso relativamente simples a uma praia que mantém fortemente um caráter mais próximo de suas origens. A sua beleza e o seu caráter bucólico são considerados como encantadores para quem a conhece”, finalizou o professor.

Lugar belo e bucólico

A Praia do Sossego tem o poder de encantar a todos que a visitam, atraindo niteroienses, cariocas e até mesmo ‘gringos’, para disfrutar de sua calmaria. Ainda que hoje em dia a praia conte com uma longa escada de pedra que facilita o acesso, que antes era feito apenas por meio de barcos ou trilhas, o isolamento e a seletividade seguem sendo uma das características preferidas dos banhistas.

Para a niteroiense Margareth Tavares, de 51 anos, a primeira vez na praia foi uma experiência de conexão, tanto com a família, quanto com a natureza. Acompanhada do marido e da filha, a professora disse que depois de passar um tempo vendo imagens da praia apenas pela Internet, finalmente decidiu conhecer esse tesouro niteroiense.

“Eu já estava esperando que fosse uma área mais reservada, né? Algo bem bucólico. Mas chegando aqui pude confirmar, que realmente é um ambiente bem gostoso, que a gente se sente mais perto da natureza”, disse.

No caso da médica Paula Tatagiba, de 25 anos, a Praia do Sossego é, além de um refúgio, um lugar que lhe desperta memórias afetivas de bons tempos em sua vida. “Já morei em Ilha Grande, e aqui me lembra muito de lá. Mais afastado, sol, verde… Direto tem uma tartaruga ali no mar… Sei lá, sinto mais essa conexão com a natureza”, contou a médica, que mesmo morando em Botafogo, no Rio de Janeiro, retorna sempre que pode, em busca dessa paz e tranquilidade que só se encontra na Praia do Sossego.

Dicas para foto instagramável

Se assim como Margareth e Paula, você busca paz, beleza e um bom banho de mar, a Praia do Sossego é o lugar ideal, e por isso, merece registros que façam jus à toda sua grandeza.

A longa escada de pedra que leva até a praia é uma boa opção para quem busca fugir do óbvio. Cercada do verde das árvores e com uma saída direto na areia, usar e abusar de diferentes ângulos e poses é uma forma de inovar em suas fotos, seja com a vista da praia ao fundo ou com a vegetação que domina a região.

Outra ideia é aproveitar uma característica única do Sossego: sua localização. Por sua proximidade à praia de Camboinhas, com alguns passos você consegue registros lindos com uma vista panorâmica de ambas. Mas uma dica: em ambientes de praia, em que a exposição à luz do Sol é muito maior, é importante se atentar ao horário. Uma boa iluminação depende muito da posição do Sol, então prefira fazer seus registros até às 10h da manhã, ou após às 16h da tarde.

Não há outro lugar em Niterói como a Praia do Sossego. Por isso, desfrutar o momento é a dica mais valiosa para passar um dia por lá! Aproveite!