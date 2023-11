Parque da Cidade oferece uma das vistas mais deslumbrantes do estado para niteroienses

A história de que o carioca gosta de bater palmas para o pôr do sol pode até ser verdade, mas a tradição não é exclusiva da capital. Em Niterói, moradores e visitantes também mantêm o costume há um bom tempo, só que em um ponto específico: o mirante do Parque da Cidade, em São Francisco. O espaço, inaugurado em 1976, talvez seja o local mais badalado da cidade quando o assunto é contemplar a despedida do Sol de cada dia.

Localizado no Morro da Viração, o Parque é uma área de preservação ambiental (APA) com mais de 149 mil metros quadrados que reúne um pouco de cada atributo natural de Niterói. Seja nos espécimes da vegetação local e da geologia ao longo da própria APA, seja no visual das águas oceânicas que banham a cidade, o endereço virou queridinho de turistas e residentes que gostam de adicionar uma pegada mais ambiental aos passeios.

Apesar de marcar presença na rota turística da cidade há mais de quatro décadas, foi neste século que a área ganhou ainda mais destaque nos roteiros de visita à cidade. O guia de turismo Marcus Vinícius “Marculino”, de 48 anos, muita dessa atenção veio com o aumento das campanhas publicitárias em torno do turismo na cidade.

“Aproximadamente há uns dez anos, se tornou um point para turistas e moradores da região, onde ambos podem aproveitar sua vista panorâmica de Niterói e Rio de Janeiro Isso se deu muito por conta de investimento e divulgação em turismo na cidade, incluindo a malha cicloviária”, explica o guia.

Visual que atrai as lentes

Um outro motivo é o potencial fotográfico do espaço, que deu um novo fôlego ao destino depois da ascensão de mídias sociais baseadas no compartilhamento de imagens, como o Instagram. O visual do mirante e de alguns pontos específicos da mata ao longo da trilha, como o Bosque dos Eucaliptos, o transformou em cenários de stories, postos no feed e ensaios comemorativos.

Para aproveitar esse lado do ponto turístico, os visitantes vêm de vários cantos do Rio. O casal Karina Souza, de 35 anos, e Paulo Britto, de 37, é um exemplo; ela veio de São João de Meriti, na Baixada, e ele de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Noivos, eles conheceram o Parque da Cidade pela internet e decidiram que o destino seria o palco das fotos de seu ensaio de casamento.

“A gente curtiu o lugar por ter diferentes espaços. Tem tanto a vista do mirante, que é linda, como o bosque dos eucaliptos. Para fazer nosso ensaio, a gente achou interessante ter o verde lá do bosque e ter a vista também”, explica a noiva. Tanto ela como seu futuro companheiro aprovaram o resultado. “Fez jus ao que a gente esperava, com certeza. As fotos ficaram maravilhosas. São tantos pontos para tirar foto”, disse Paulo.

Uma longa subida

Chegar nesses pontos proporciona, ainda, uma boa trilha para quem gosta de caminhadas. Como o mirante fica a 270 metros de altitude, para chegar nele e tirar os retratos é preciso subir uma sinuosa estrada de acesso. Os menos afeitos à atividade física, no entanto, não precisam se preocupar: a via é asfaltada e permite o acesso de carros de passeio, vans e bicicletas.

Já na hora de descer, os mais radicais podem experimentar uma alternativa com mais adrenalina que a estrada de acesso. Lá no alto do mirante, duas rampas permitem a prática de voo livre. Entusiastas do esporte podem levar o equipamento para salto; quem nunca praticou, pode agendar com algum instrutor de voo para descer o Morro da Viração pelos ares e pousar em uma das praias oceânicas de Niterói.

Dicas de foto

Tirar uma foto legal lá de cima não é nenhum desafio. A beleza natural convida a um registro e qualquer uma das duas pontas das rampas rende uma bela panorâmica para quem gosta de dar destaque às paisagens no feed.

O mirante permite ver não apenas a vegetação ao redor e os prédios da cidade, mas, e principalmente, as lagunas e praias da Região. Dá para ver a praia de São Francisco, a de Icaraí, de Itaipu, Piratininga, Camboinhas, Jurujuba, além das águas da Baía de Guanabara se estendendo até a chegada do Oceano. As formações rochosas da região e a vista da cidade do Rio, com o Cristo ao longe, complementam o visual.

Se você não curte a moda das fotos verticais que a rede nos acostumou a seguir, o lugar é ótimo para ‘deitar’ a câmera do telefone e, sem zoom nenhum, pegar toda a ampla beleza da paisagem. Quer entrar na foto? A dica é esperar pelo pôr do sol e, com o céu alaranjado do fim de tarde iluminando, pedir para quem fotografar sua silhueta, sem perder de vista a vista. Dá para se sentar, admirar o visual e se deixar ser fotografado lateralmente, com o rosto iluminado pela luz solar.





Layla Mussi

Parque da Cidade

Estrada da Viração, s/n° – São Francisco, Niterói

Horários:

De terça-feira a domingo, das 7h às 18h

Contato:

2610-3157 / 0800 282 7755