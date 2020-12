Arraial do Cabo solicita 50 mil doses da CoronaVac ao Instituto Butantan

A Prefeitura de Arraial do Cabo deu início a compra de 50 mil doses da vacina contra a Covid-19, a CoronaVac, nesta terça (15). Em documento enviado ao Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil, a Prefeitura alega que as doses solicitadas serão para vacinar a população de Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio.

No ofício, o prefeito Renatinho Vianna diz que o município está empenhado no combate ao vírus e pede urgência na solicitação do pedido.

Mesmo com o documento enviado ao Instituto, ainda não há previsão de quando a vacina vai chegar ao município.