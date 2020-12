Carro cai em Rio e mata quatro crianças, dois adolescentes e um homem em Campos

Quatro crianças, dois adolescente e um homem de 45 anos morreram após um acidente de carro na noite da última segunda-feira (14). Segundo informações, o carro no qual estavam as vítimas caiu em um córrego depois que o motorista perdeu o controle do veículo enquanto atravessava uma ponte. O córrego em questão é denominado Rio Preto e deságua no Rio Ururaí, localizado em Campos dos Goytacazes.

O carro, da marca Gol, estava com nove passageiros ao todo e eles estavam voltando de Lagoa de Cima com o destino para Tapera, local onde moravam.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro crianças (uma de 2 anos, uma de 3, outra de 5 e uma de 6) morreram, sendo que mais uma delas segue desaparecida, junto com um adolescente que estava no carro. Inclusive, as crianças encontradas chegaram a ser socorridas e foram encaminhadas para o Hospital Ferreira Machado (HFM) ainda com vida, mas não aguentaram e vieram à óbito.

Além destes, dois adolescentes (um de 12 e outro de 13 anos) e um homem de 45 anos também não resistiram aos ferimentos.

Equipes de resgate estão no córrego em questão buscando localizar os membros da família que ainda não foram localizados.

O nome das vítimas ainda não foi divulgado oficialmente, mas os corpos das sete pessoas já foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Campos.