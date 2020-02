São Pedro da Aldeia recebe VIII Expo Flores de Holambra a partir desta sexta (24)

O município de São Pedro da Aldeia vai receber, a partir desta sexta-feira (24), a oitava edição da Expo Flores Holambra. A feira ficará instalada na Praça Agenor Santos, a Praça da Matriz, no centro da cidade, até o dia 02 de fevereiro, das 10h às 22h; a entrada é gratuita. O evento contará com exposição e comercialização de flores e plantas, além de apresentações culturais. A iniciativa é uma realização do Rotary Club São Pedro da Aldeia e conta com o apoio da Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer.





Em 2020, serão expostas cerca de 150 espécies, entre bonsais, orquídeas, rosas, girassóis e rosas do deserto, além de plantas carnívoras e frutíferas. Os preços variam entre R$2, uma planta mais simples, até R$200, plantas especiais. Parte da arrecadação das vendas de flores e plantas será destinada aos projetos humanitários do Rotary Club aldeense e manutenção da entidade.





“Nós temos uma parceria muito grande com o Rotary Club da cidade e esse evento é uma oportunidade dos nossos moradores e visitantes terem acesso a um pedaço de Holambra, um município localizado no interior de São Paulo. Ficamos muito felizes em poder apoiar ações como essa, tenho certeza que será mais um sucesso”, comentou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Thiago Costa.





A programação inclui, ainda, apresentações culturais de artes marciais, como capoeira e karatê, danças e atração musical, com data a ser confirmada pela organização. Para a realização da VIII Expo Flores Holambra, serão instalados no local 300m² de tendas com grades no entorno.