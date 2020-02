Iguaba abre inscrições para o processo seletivo Transporte Universitário 2020

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda, abre inscrições para o processo seletivo do Transporte Universitário 2020. A secretaria também está convocando os estudantes que já são usuários do transporte.





Aos universitários já inscritos é necessário comparecer na Central de Atendimento da Secretaria de Assistência Social, do dia 20 a 24 de janeiro de 9h as 16h, com identidade, Carteira de Trabalho ou CNH,comprovação da condição do estudante e cópia da inscrição em disciplinas. O não comparecimento implicará na exclusão do beneficiário.





Para os alunos não inscritos será necessário passar pelo processo seletivo de acordo com o edital. O transporte universitário será para estudantes residentes de Iguaba Grande e matriculados em cursos de graduação em instituições de ensino superior.





Para o ato da inscrição serão necessários os documentos que estão listados nas imagens.