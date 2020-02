Bombeiros buscam criança de 7 anos que foi arrastada por onda em Campos

Uma criança sumiu na manhã do último domingo (19), na praia de Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes. Os bombeiros do 5º GBM logo foram acionados e começaram as buscas pela vítima, que ainda não foi encontrada. A criança se chama Kamilly Rodrigues, de 7 anos. O caso mobilizou a cidade de Campos.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança estava brincando com seu pai e seu irmão, quando foi “pega” por uma enorme onda. O irmão da criança conseguiu fugir, mas Kamilly acabou sendo arrastada para o mar.





As pessoas que estavam no local logo chamaram por reforços e pediram a ajuda dos salva-vidas da praia para ajudar no resgate da criança. Mais dois mergulhadores e pescadores também ajudam na procura da menina.





A família de Kamilly era do bairro Turfe Clube, em Campos, e eles estavam passando o verão na praia.





Até a publicação desta matéria, os bombeiros continuam buscando pela menina.