Chuvas e trovoadas! Veja a previsão do tempo para a Região dos Lagos

Quem visita a Região dos Lagos deve se preparar para ficar longe da praia nesta semana. A previsão do tempo para a região é de clima estável e com possibilidade de chuva em algumas áreas isoladas. O céu também deve continuar escondido debaixo das nuvens cinzas que apareceram neste último final de semana na região.





No último domingo (19), o sol apareceu em Cabo frio e, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maior temperatura registrada no dia foi de 27,1º. No entanto, ele logo ficou escondido debaixo de nuvens.





Essa situação não deve variar muito durante a semana. Já que, ainda segundo o site Clima Tempo, os termômetros das cidades da Região dos Lagos devem marcam entre 21° e 26° nos próximos dias. O céu azul também promete aparecer, mas, em algumas áreas, ele pode ser substituído por nuvens cinzas e chuva.





A maior alteração no tempo deve ocorrer no próximo sábado (24), que é quando o sol vai começar a aparecer e as nuvens de chuva se afastarão na maior parte da região, porém, em pontos isolados, como Cabo Frio, a chuva pode aparecer no final da tarde. A temperatura deve se manter entre 25° e 27°.