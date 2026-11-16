Sebrae disponibiliza transporte gratuito para empreendedores participarem de evento em Saquarema

Empreendedores de 11 municípios do estado do Rio poderão participar gratuitamente de caravanas para o Movimenta Sebrae, evento de empreendedorismo que será realizado entre os dias 26 e 28 de novembro, no Centro de Convenções de Saquarema. A iniciativa do Sebrae Rio busca facilitar o deslocamento de empresários interessados na programação, que reúne atividades de capacitação, inovação e oportunidades para pequenos negócios.

O transporte será oferecido a participantes de Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Silva Jardim e Tanguá.

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Durante os três dias, o evento terá palestras, consultorias gratuitas, atividades práticas, encontros entre empresários e outras experiências voltadas ao desenvolvimento de pequenos negócios. A proposta é oferecer orientações para quem deseja aprimorar a gestão, ampliar conhecimentos e estabelecer novas parcerias.

“Queremos que os empreendedores da nossa região aproveitem ao máximo essa oportunidade. O Movimenta Sebrae é um espaço de aprendizado, troca de experiências e conexões que podem abrir novos caminhos para os negócios”, afirma Ana Cláudia Vieira, coordenadora do Sebrae Rio na Região dos Lagos.

Como participar

Os interessados em utilizar o transporte gratuito precisam fazer uma inscrição prévia. As vagas são limitadas, e os detalhes sobre os horários e locais de saída serão informados aos participantes inscritos.

Para receber o link de inscrição referente ao município de interesse, é necessário entrar em contato com o Sebrae Rio pelo telefone (22) 2643-0805 ou pelo e-mail regiaodoslagos@rj.sebrae.com.br.

A programação completa do Movimenta Sebrae está disponível no site oficial do evento.