Saquarema se prepara para receber a 5ª edição da Feira Literária Internacional

O trabalho de formação de leitores desenvolvido ao longo do ano letivo nas escolas municipais ganha um grande ponto de encontro com escritores, livros e atividades culturais na Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS), que será realizada de 11 a 20 de novembro, no Campo de aviação, no Centro, das 9h às 20h. Em sua quinta edição, o evento reúne ações de incentivo à leitura, valorização da produção literária e democratização do acesso à cultura, com atenção à participação de diferentes públicos. A programação também oferece aos frequentadores a oportunidade de conhecer títulos variados, com mais de 100 editoras expositoras.

A formação de novos leitores começa nas escolas, por meio do projeto “Escola que Lê”, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia desenvolvida na rede municipal de ensino. O projeto promove o contato dos estudantes com diferentes gêneros literários e autores, através de atividades pedagógicas e experiências de leitura realizadas ao longo do ano letivo. A proposta é despertar o interesse pelos livros, ampliar o repertório cultural dos alunos e desenvolver o hábito da leitura.

Como parte desse trabalho, o projeto “Sacolas Literárias” amplia o acesso dos estudantes às obras e leva a experiência da leitura também para dentro de casa. Em 2026, a iniciativa beneficiou mais de 20 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino, com sacolas contendo quatro livros selecionados de acordo com a faixa etária e a etapa de ensino. Além de incentivar a leitura individual, a ação busca envolver pais e responsáveis, estimulando o compartilhamento de histórias e experiências literárias entre as famílias.

É nesse contexto que a FLIS se insere como um espaço de integração entre as iniciativas. Depois de vivenciarem a leitura nas escolas e terem acesso a novos livros por intermédio das “Sacolas Literárias”, os estudantes encontram na Feira a oportunidade de conhecer autores, conversar sobre suas obras, participar de atividades culturais e escolher novos títulos. Dessa forma, o evento amplia as experiências proporcionadas pelo trabalho desenvolvido durante o ano letivo e aproxima ainda mais os leitores do universo literário.

Na programação preparada para esta edição, shows com Dudu Nobre, Os Garotin, Nando Reis e Léo Jaime, além de rodas de conversa com o ex-jogador Zico, Nelson Freitas, Caco Barcellos, Isabel Fillardis, Luiz Felipe Pondé, Sônia Rosa, Alessandra Roscoe, Laura Beatriz e Lalau, compõem o perfil diversificado do evento. A feira também contará com o lançamento de obras de autores locais, entre eles a jovem Maria Flor, aluna da rede municipal que apresentará sua primeira publicação, o conto “A Nuvenzinha”. A iniciativa cria uma oportunidade para que escritores do município apresentem seus trabalhos ao público e integrem a programação literária.

Programação para toda a família

“A cada edição da FLIS temos o desafio de preparar uma programação que alcance toda a família e também os visitantes de outros municípios que já inserem a Feira como atividade para o fim de semana. Este ano, teremos muitas novidades e atrações que só elevam o nível do evento”, comentou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

Ao longo de suas edições, a FLIS homenageou autores de diferentes trajetórias e áreas da literatura. Entre os nomes reconhecidos estão a poeta Roseana Murray, o escritor Pedro Bandeira, a escritora e ativista indígena Eliane Potiguara e a escritora, atriz e cantora Bia Bedran.

A escolha de personalidades com diferentes experiências literárias contribui para apresentar ao público uma diversidade de estilos, temas e formas de expressão, conforme explicou Patrícia Oliveira, Secretária de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia: “Pensamos a FLIS como um espaço de incentivo à formação de novos leitores, no qual nossos alunos têm a oportunidade de conhecer diferentes autores, descobrir novos gêneros literários e escolher livros que ampliem seus conhecimentos. Mais do que aproximar esses estudantes da literatura, queremos proporcionar experiências que estimulem a imaginação, o pensamento crítico e o prazer pela leitura”.

Inclusão e acessibilidade

A participação de pessoas com deficiência e de diferentes perfis de aprendizagem também integra a proposta da FLIS. Em 2026, a feira contará, mais uma vez, com um espaço inclusivo e ações voltadas ao público autista e neurodivergente, com o objetivo de oferecer condições para que essas pessoas participem das atividades e vivenciem a programação de acordo com suas necessidades.