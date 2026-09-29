Segunda edição do Steak Party movimenta Saquarema com gastronomia, música e alta aprovação do público

Além de proporcionar entretenimento seguro e de qualidade para toda a família, a iniciativa cumpre um papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico do município - Foto: Divulgação

Além de proporcionar entretenimento seguro e de qualidade para toda a família, a iniciativa cumpre um papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico do município - Foto: Divulgação

A segunda edição do Steak Party, realizada no último fim de semana na Praça do Coração, no Centro de Saquarema, encerrou sua programação com grande sucesso de público e balanço apositivo para a economia e o turismo da cidade. Com entrada gratuita, o festival reuniu moradores e visitantes em torno de técnicas de brasa, como parrilla, fogo de chão e pit smoker, chopp artesanal e atrações musicais de diversos estilos.

Além de proporcionar entretenimento seguro e de qualidade para toda a família, a iniciativa cumpre um papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico do município: manter a cidade aquecida e movimentada ao longo de todo o ano.

“Saquarema já é consolidada pelas praias e pela vocação para os esportes, como o surfe e o vôlei, mas a nossa gestão tem trabalhado intensamente para que o município ofereça atrações contínuas de lazer, cultura e gastronomia durante todos os meses do ano. Ter eventos acontecendo semanalmente é fundamental para movimentar o comércio, criar oportunidades de trabalho, gerar renda para a população e dar motivos de sobra para que os visitantes venham e permaneçam em Saquarema”, destaca a prefeita Lucimar Vidal.

A movimentação constante no Centro foi sentida diretamente por quem trabalha no município. O motorista de aplicativo Nivaldo Andrade, de 46 anos, comemorou a alta demanda de passageiros. “Um domingo a essa hora, sem sol, a cidade ia estar vazia. Tô tentando parar de trabalhar já tem um tempo, mas não para de entrar corrida. Esse tipo de evento faz com que venha gente com sol ou chuva. Bom pra mim, né?”, contou o motorista.

A proposta pet-friendly e voltada para o público familiar também conquistou quem escolheu a cidade para morar recentemente. A supervisora de vendas Alesxsandra Morrison, de 43 anos, e o administrador Tiago Ferreira, também de 43 anos, aproveitaram o domingo no evento. “Tô morando há pouco tempo aqui na cidade e adorando tudo. Os eventos são ótimos! Super família, sem briga e sem problema, só diversão”, ressaltou Alessandra. Tiago, vindo do Rio de Janeiro, reforçou a percepção sobre a tranquilidade do local. “Muito bom passar o domingo com a minha amiga, vendo essa paisagem, curtindo uma música boa de graça, sem se preocupar com violência, assalto. Sou do Rio e também tô aqui há pouco tempo e essa sensação de paz e segurança não tem preço”, completou.

Com ações estratégicas de entretenimento e turismo, a Prefeitura de Saquarema reafirma o compromisso de manter a cidade ativa durante todo o ano, fortalecendo a economia local e oferecendo opções de lazer gratuitas e acessíveis para toda a população.