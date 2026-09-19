Saquarema sedia primeiro festival de cidades da Região dos Lagos para debater turismo

A Prefeitura de Saquarema, que está à frente da organização do festival, espera que o encontro ajude no desenvolvimento do turismo das cidades da região - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Saquarema, que está à frente da organização do festival, espera que o encontro ajude no desenvolvimento do turismo das cidades da região - Foto: Divulgação

Pela primeira vez na História, representantes de 13 cidades da Região dos Lagos, no estado do Rio, se reúnem para trocar experiências sobre turismo e potencializar negócios para o setor. O 1º Festival Regional de Turismo da Costa do Sol ocorre de 21 a 23 de setembro, no Centro de Eventos, em Saquarema, e terá uma programação que inclui palestras com gestores, empresários e empreendedores.

Os números dão a dimensão da importância do evento. Juntos, os 13 municípios da Região dos Lagos têm uma população de cerca de 1,4 milhão de pessoas e um PIB de R$ 290,5 bilhões. A Prefeitura de Saquarema, que está à frente da organização do festival, espera que o encontro ajude no desenvolvimento do turismo das cidades da região.

Iniciativa pública e privada trabalhando juntas

“Esta é uma forma de aprendermos uns com os outros e, assim, nos ajudarmos mutuamente a promover experiências para fazer o turismo da Costa do Sol evoluir ainda mais. O festival certamente vai contribuir para que as iniciativas pública e privada trabalhem juntas para promover o bem-estar e a experiência de quem mora e visita a nossa região”, afirma Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema ainda vai aproveitar o festival, organizado pelo Condetur Costa do Sol, para lançar, oficialmente, o “passaporte do turista”. A cartilha imita o formato de um passaporte e ajuda a turistas que visitam Saquarema a localizar pontos de interesse na cidade.

Qualquer pessoa que deseje pode participar do evento. Para isso, basta se inscrever pela internet, no link: https://forms.gle/AFyvnCQEM4vgwbJY9. As inscrições também podem ser feitas no Centro de Eventos, onde o festival vai ocorrer, de acordo com a disponibilidade de vagas.

Confira a programação :

Dia 21 de setembro

Credenciamento: a partir de 13h

14h Abertura do Evento

Apresentação do I Festival de Turismo da Costa do Sol e explicações gerais do evento.

14h30 – Painel Federal: Políticas Nacionais, Regionalização, Programas e Fomento

15h – Painel Estadual: Fomento Turístico, Integração e Governança Regional

16h – Encerramento com apresentação artística

Dia 22 de setembro

Atividade extra: Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro na Casa da Pedra

Credenciamento: a partir de 13h

13h30- Painel Saquarema, cidade anfitriã: trajetória e novos projetos

14h – Câmara setorial

1. Qualificação, Empreendedorismo, Trabalho e Renda no Turismo

2. Promoção, Cultura, Eventos e Experiências Turísticas

3. Políticas Públicas, Turismo Responsável e Desenvolvimento Regional

4. Infraestrutura, Acessibilidade, Mobilidade e Tecnologia no Turismo

5. Natureza, Aventura, Patrimônio e Sustentabilidade

17h – Entrega das propostas

Dia 23 de setembro

Credenciamento: a partir de 13h

14h – Painel Segurança no Turismo de Aventura

14h40 – Captação de Recursos: Desmistificando Convênios e Instrumentos de Fomento

15h – Painel Tendências Turísticas

16h – Apresentação do Projeto QualificaTur Costa do Sol

16h10 – Encerramento com apresentação artística