São Pedro da Aldeia reforça ações de cooperação com a Polícia Militar

Entre os assuntos discutidos, esteve o planejamento operacional para as eleições de 2026 - Foto: Divulgação

Entre os assuntos discutidos, esteve o planejamento operacional para as eleições de 2026 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, realizou uma reunião com a comandante da 2ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Tainá Guimarães. O encontro também contou com a participação do inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Leandro Oliveira, e teve como pauta o planejamento de ações conjuntas entre as forças de segurança para os próximos meses.

Entre os assuntos discutidos, esteve o planejamento operacional para as eleições de 2026, com foco na organização das ações de segurança durante o período eleitoral. A reunião também tratou do aprimoramento da atuação conjunta entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, incluindo o compartilhamento de informações, a coordenação dos efetivos e o alinhamento de procedimentos operacionais.

Segundo o secretário da pasta, Diego Alves, a cooperação entre as instituições contribui para uma atuação mais coordenada no município.

"Nenhuma força de segurança entrega resultado sozinha. Quando a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a gestão municipal trabalham de forma integrada, quem ganha é a população aldeense", afirmou.