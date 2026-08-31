Prefeitura de Saquarema disponibiliza mais 8 cursos de capacitação gratuitos à população

Com essas 8 novas oportunidades, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 50 cursos preparatórios e de capacitação gratuitos disponibilizados somente no ano de 2026 - Foto: Divulgação

Com essas 8 novas oportunidades, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 50 cursos preparatórios e de capacitação gratuitos disponibilizados somente no ano de 2026 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Saquarema, por meio das secretarias municipais de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia e de Desenvolvimento Social, através do Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, disponibilizará aos moradores 8 novos cursos gratuitos de capacitação profissional no mês de setembro: Ecoturismo, Primeiros Socorros, Consultoria de Imagens, Primeiros Passos para Empreender, Educação Financeira, Prática de Cabeleireiro, Barbeiro e Recepção de Hotéis.

As inscrições devem ser realizadas online, pelo aplicativo Colab, de 01 a 08 de setembro, e após a confirmação dos candidatos aptos para as vagas, serão feitas presencialmente, nos dias 15 e 16 de setembro, das 08h às 18h, no próprio Centro de Capacitação, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá, onde também serão ministradas as aulas.

Por ocasião da inscrição presencial, os candidatos devem estar munidos da documentação necessária ao curso escolhido.

Os cursos, requisitos e documentação necessária

Ecoturismo

Terá 20 vagas, carga horária de 36 horas e será realizado de 22/09 a 22/10, com aulas às terças e quartas-feiras, das 13h às 17h. Idade mínima 18 anos. Ensino Médio completo. Documento oficial de identidade e CPF (cópias simples), além de comprovante de escolaridade. Inscrições no link

Primeiros socorros

Terá 40 vagas, carga horária de 16 horas e será realizado de 22/09 a 01/10, com aulas às terças e quintas-feiras, em dois turnos, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Idade mínima 18 anos. Sem exigência de escolaridade. Documento oficial de identidade e CPF (originais e cópias simples). Inscrição no link

Consultoria de imagem

Terá 15 vagas, carga horária de 60 horas e será realizado de 24/09 a 12/11, com aulas às terças e quintas-feiras, das 08h às 12h. Idade mínima 16 anos. Sem exigência de escolaridade. Documento oficial de identidade e CPF (originais e cópias simples). Inscrições no link

Primeiros passos para empreender

Terá 20 vagas, carga horária de 16 horas e será realizado de 21/09 a 19/10, com aulas às segundas-feiras, das 13h às 17h. Idade mínima 16 anos. Sem exigência de escolaridade. Documento oficial de identidade e CPF (originais e cópias simples). Inscrições no link

Educação financeira

Terá 15 vagas, carga horária de 28 horas e será realizado de 25/09 a 06/11, com aulas às sextas-feiras, das 08h às 12h. Idade mínima 16 anos. Ensino Fundamental II completo (5º ao 9º ano). Documento oficial de identidade, CPF, comprovante ou autodeclaração de escolaridade e comprovante de residência. Inscrições no link

Prática de cabeleireiro

Terá 20 vagas, carga horária de 100 horas e será realizado de 28/09 a 11/01/27, com aulas às segundas e quintas-feiras, das 08h às 12h. Idade mínima 16 anos. Ensino Fundamental I completo. Documento oficial de identidade e CPF (originais e cópias simples). Comprovante ou autodeclaração de escolaridade. Inscrições no link

Barbeiro

Terá 20 vagas, carga horária de 172 horas e será realizado de 22/09/26 a 09/03/27, com aulas às terças e sextas-feiras, das 08 às 12h. Idade mínima 16 anos. Ensino Fundamental I completo. Documento oficial de identidade e CPF (originais e cópias simples). Comprovante ou autodeclaração de escolaridade. Inscrições no link

Recepção de hotéis

Terá 20 vagas, carga horária de 48 horas e será realizado de 21/09 a 04/11, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h. Idade mínima 16 anos. Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano). Desejável ter conhecimentos básicos em informática, ser usuário de Internet e fazer uso de e-mail. Documento oficial de identidade e CPF (originais e cópias simples). Comprovante ou autodeclaração de escolaridade. Inscrições no link

Com essas 8 novas oportunidades, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 50 cursos preparatórios e de capacitação gratuitos disponibilizados somente no ano de 2026 à população, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.