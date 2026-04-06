Polícia Civil prende mãe e padrasto por torturar criança na Região dos Lagos

Policiais civis da 132ª DP (Arraial do Cabo) prenderam, nesse domingo de Páscoa (05), a mãe e o padrasto de uma criança de 1 ano e 2 meses, vítima de tortura. O casal foi autuado em flagrante na unidade policial, em ação que contou com o apoio de guardas municipais e policiais militares.

As diligências começaram após a equipe médica de um hospital da região acionar a Polícia Civil ao identificar que a criança deu entrada com múltiplas lesões pelo corpo. Os ferimentos apresentavam características típicas de agressões físicas, o que levantou suspeitas sobre a versão apresentada pelos responsáveis, que alegavam um suposto ataque por um animal filhote.

Diante das inconsistências, os policiais civis iniciaram imediatamente um trabalho minucioso de apuração para verificar a veracidade dos fatos. A partir de diligências, oitivas e análise técnica, os agentes conseguiram desmascarar a versão apresentada pelo casal.

Com base nos exames periciais e no trabalho de inteligência conduzido pela unidade, ficou comprovado que as lesões foram causadas por ação humana violenta. Diante das evidências, a mãe e o padrasto foram autuados em flagrante pelo crime de tortura.

A criança recebeu atendimento médico, foi estabilizada e, após alta hospitalar, foi entregue ao pai, seguindo todos os procedimentos legais de proteção.