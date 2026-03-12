Último dia de inscrições para concurso da Prefeitura de Búzios com 190 vagas

As provas objetiva e dissertativa para os cargos de nível superior estão previstas para o dia 12 de abril de 2026 - Foto: Divulgação

As provas objetiva e dissertativa para os cargos de nível superior estão previstas para o dia 12 de abril de 2026 - Foto: Divulgação

Esta quarta-feira, 12 de março, é o último dia para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), o certame oferece 190 vagas para cargos de nível médio e superior, todos voltados para a área da Educação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.ibam-concursos.org.br. O valor da inscrição é de R$ 120,00 para o cargo de nível médio e R$ 140,00 para os cargos de nível superior. Os vencimentos chegam a R$ 3.851,91, de acordo com o cargo pretendido.

Para o nível médio, o concurso contempla o cargo de Professor Docente I, com atuação na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Já para o nível superior, as vagas são destinadas aos cargos de Professor de Arte e Cultura, Professor de Ciências/Biologia, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Professor de Braille, Professor Inspetor Escolar, Professor de Libras, Professor Orientador Educacional e Professor Supervisor Escolar.

Todos os cargos terão provas compostas por 20 questões de Conhecimentos Específicos, 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Legislação Educacional e suas atualizações, além de prova dissertativa.

As provas objetiva e dissertativa para os cargos de nível superior estão previstas para o dia 12 de abril de 2026, enquanto os candidatos aos cargos de nível médio realizarão as avaliações no dia 26 de abril de 2026.

Segundo Marcus Alonso, superintendente da Área de Organização e Gestão do IBAM, o concurso foi estruturado para atender às necessidades da rede municipal de ensino.

“O IBAM atua para garantir processos seletivos transparentes e bem organizados, assegurando igualdade de condições aos candidatos e contribuindo para a qualificação do serviço público municipal”, afirma.

O concurso tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais da rede municipal de ensino e contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública no município. Todas as informações sobre requisitos, cronograma e etapas do certame estão disponíveis no edital, que deve ser consultado pelos candidatos no site do IBAM.

Detalhes do Concurso

Total de vagas: 190

Ampla concorrência: 161

Pessoas com Deficiência (PcD): 11

Pessoas Negras ou Indígenas: 18

Vencimentos: até R$ 3.851,91

Inscrições

Período: 02/02 a 12/03/2026 (último dia)

Site: https://www.ibam-concursos.org.br

Valor de inscrição: R$ 120,00 (Nível Médio) / R$ 140,00 (Nível Superior)

Prova Objetiva e Dissertativa

Nível Superior: 12/04/2026

Nível Médio: 26/04/2026

Requisitos Básicos

Nacionalidade brasileira ou equivalente

Estar em dia com os direitos políticos, obrigações eleitorais e militares

Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da posse

Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador

Para os cargos de Professor II – Inspetor Escolar, Orientador Educacional e Supervisor Escolar, será exigida, no ato da posse, comprovação de experiência docente, por meio de Carteira de Trabalho, ato de investidura em cargo ou emprego público ou contrato de trabalho, acompanhados de declaração da instituição, devidamente assinada.

Sobre o IBAM

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) é uma entidade sem fins lucrativos que atua no apoio técnico a municípios brasileiros, com reconhecida experiência na organização de concursos públicos e processos seletivos. A instituição desenvolve suas atividades com base em critérios técnicos, legais e de transparência, contribuindo para o fortalecimento da gestão pública municipal.