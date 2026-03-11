Foragido da Justiça é preso em Cabo Frio

Policiais civis do Grupo de Investigação de Local de Crime (GELC) da 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), após análise de dados e informações fornecidas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta terça-feira (10), na Rua Abgail dos Santos, Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o criminoso, foragido da Justiça, Alexandre Cadilhe Maia Cabral, vulgo “Tato”, de 41 anos.

De posse de informações, policiais do Setor de Inteligência, escalados no RAS da Prefeitura Cabo Frio, procederam até o endereço de um estabelecimento comercial, onde conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão e que contra ele constava um mandado de prisão.

Diante dos fatos, ele foi levado à 126ª DP (DP), onde foi confirmado o mandado, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), onde segundo a SEAP/RJ, Alexandre Cadilhe, deixou de comparecer ao Patronato Margarinos Torres (PMT) desde 03/10/2022, descumpriu o monitoramento eletrônico a partir de 07/08/2022, conforme informações, sem ter apresentado justificativa, pois não foi localizado. O equipamento de monitoração eletrônica do apenado encontrava-se sem sinal (ausência de comunicação, após o desligamento) desde o dia 26/10/2022, além de ter iniciado as violações ao monitoramento desde 07/08/2022, sem apresentar qualquer justificativa.

Cabe ressaltar, ainda, que ele cumpria pena após progredir do sistema fechado para semiaberto, na modalidade de Prisão Albergue Domiciliar (PAD), pelo crime de Roubo Majorado, Espécie de prisão: Regressão cautelar, com Pena restante: 5 ano(s) 4 mês(es) 0 dia(s). Regime Prisional: Semiaberto. Ele ainda possui em sua ficha criminal, quatro anotações pelo crime de Roubo. Depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido