Homem invade velório com faca, faz ameaças e é detido em São Pedro da Aldeia

A Guarda Civil Municipal de São Pedro da Aldeia deteve um homem após uma ocorrência de ameaça e perturbação durante cerimônia fúnebre, na noite de domingo (8). A ação aconteceu na Capela Municipal, no Centro da cidade, após acionamento de populares. O homem foi conduzido para a 125ª Delegacia de Polícia. Não houve feridos.

De acordo com relatos de testemunhas, o autor invadiu o velório portando uma faca e passou a ameaçar as pessoas presentes, causando pânico entre familiares e amigos do falecido. Ainda segundo relatos, o homem retirou o véu e parte da ornamentação do corpo que estava sendo velado e circulou pelo local fazendo ameaças.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e chegou rapidamente ao local, conseguindo conter o suspeito, e apreendeu a faca utilizada na ação. Após a detenção, o homem foi conduzido para a 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas legais cabíveis.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou a rápida atuação da equipe. “A Guarda Civil Municipal foi acionada e agiu prontamente para conter a situação e garantir a segurança das pessoas presentes. Seguimos trabalhando com responsabilidade e firmeza para proteger a população de São Pedro da Aldeia”, pontuou.