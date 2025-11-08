Polícia Civil apreende centenas de botijões de gás em depósito clandestino na Região dos Lagos

Ação da agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), terminou com apreensões em um depósito ilegal - Foto: Reprodução

Ação da agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), terminou com apreensões em um depósito ilegal - Foto: Reprodução

Uma ação realizada por policias civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), acabou com centenas de botijões de gás apreendidos, em um depósito clandestino, no município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Com base em investigação do setor de inteligência, foi encontrada a localização do galpão onde acontecia a venda irregular de botijões.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram o material armazenado de forma irregular no depósito. Além disso, o local não possuía as licenças necessárias para o armazenamento e comercialização de gás, nem a autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP), colocando em risco a segurança dos moradores da região.

O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante por crime contra a ordem econômica.