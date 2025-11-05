Empresária é atacada com 20 facadas pelo marido em Cabo Frio

A empresária da área fitness e dona de uma academia no Centro de Cabo, Rose Rosa, está internada e segue recuperando-se depois de ser atacada com 20 facadas pelo marido e também empresário, Alexu Rosa, na tarde desta terça-feira (4). A tentativa de feminicídio ocorreu no interior do apartamento do casal, durante uma discussão.

Rose foi levada ao Hospital Central de Emergência (HCE) em estado grave. Logo em seguida, ela foi transferida para o Hospital Municipal São José Operário, onde precisou ser operada. No boletim divulgado pela família na manhã desta quarta-feira (5), a vítima não corre mais risco de vida e está com o quadro de saúde estável, mas vai continuar em observação médica.

Após atacar Rose, o marido Alexu fugiu e permanece foragido. Policiais civis e militares fazem buscas em diversas áreas da cidade em busca do homem. A investigação do crime está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, que apura o caso como tentativa de feminicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o empresário já teria sido preso em 2024 por não cumprir uma medida protetiva expedida, depois de agredir a ex-companheira. Na época, Alexu foi solto após Rose retirar a queixa.

Segundo a Secretaria de Saúde de Cabo Frio, Rose continua recebendo cuidados médicos e está sendo acompanhada pela equipe hospitalar.

Através das redes sociais, a família da vítima agradeceu as mensagens de carinho, apoio e orações que estão recebendo. Eles ainda contaram que as energias positivas colaboraram para que todos consigam passar por esse momento.