Baleias e cardume gigante transformam o mar da Região dos Lagos em um show da natureza

Imagens de drone mostram espetáculo da vida marinha em Arraial do Cabo e Cabo Frio - Foto: Reprodução/ Marcelo Click, Mayhoodbr e Anderson Guedes

Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta semana mostra um grupo de dez baleias-jubarte proporcionando um espetáculo nas águas de Arraial do Cabo, próximo à famosa Gruta Azul, depois da Praia Grande. Enquanto isso, em Cabo Frio, o que chamou atenção foi a formação de uma enorme mancha no mar causada por um grande cardume.

O autor das imagens é o marinheiro Marcelo Click, que há quatro anos dedica-se a registrar a vida marinha na região. Desta vez, ele capturou o maior grupo de jubartes já observado por ele,dez animais em conjunto.

"Nossa, foi surreal! Eu cheguei a tremer na hora. Foi minha melhor cena até hoje! Esse foi o maior grupo já registrado, com dez jubartes" relatou Marcelo ao G1.

As filmagens ocorreram em 21 de setembro, no chamado “mar de fora”, logo após a Praia Grande, bem em frente à Gruta Azul.

"Na verdade, eu não esperava que houvesse dez jubartes. Eu vi de longe o movimento na água e subi o drone. Elas estavam a 7 km de distância. Fiquei cinco minutos filmando e voltei por conta da bateria do drone", explicou o marinheiro.

Mesmo com poucos minutos de gravação, o vídeo encantou internautas, que se impressionaram com o balé natural das gigantes do oceano.

Temporada das jubartes

O período de observação das baleias-jubarte em Arraial do Cabo acontece entre junho e setembro e atrai turistas de todas as partes do Brasil. Em 2025, muitos visitantes subiram até o mirante do Pontal do Atalaia para acompanhar a passagem desses animais em sua rota de migração pelo litoral fluminense.

Segundo a Fundação do Meio Ambiente, Ciência, Pesquisa, Tecnologia, Esporte e Lazer de Arraial do Cabo (Funtec Ambiental), o município é considerado pelo Instituto Baleia Jubarte o melhor ponto do país para observação terrestre da espécie.

Marcelo Click, que também atua como voluntário no projeto Mar de Baleias de Arraial do Cabo, já planeja melhorar seu equipamento para capturar novas imagens aéreas na próxima temporada.

O fenômeno do cardume em Cabo Frio

Outra gravação que repercutiu nas redes mostra um grande cardume no mar de Cabo Frio, cidade vizinha a Arraial. O vídeo, feito por drone, exibe dois banhistas próximos a uma enorme mancha escura circular que se movimenta lentamente um efeito visual que lembra um redemoinho no oceano.

Ao perceberem o movimento, os banhistas se afastam enquanto o drone se eleva, revelando a dimensão impressionante do cardume.