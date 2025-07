Explosão em residência deixa bebê morto e pais gravemente feridos em Cabo Frio

Um bebê de 1 ano e 9 meses veio a óbito após ser vítima de uma explosão em uma residência no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A tragédia aconteceu após o pai da criança utilizar um fogareiro abastecido com álcool para tentar cozinhar, visto que o gás da casa havia acabado. Os pais do bebê ficaram gravemente feridos.

De acordo com relatos de testemunhas, a explosão aconteceu assim que o homem acendeu o fogareiro, atingindo toda a família. A menina de 1 ano foi socorrida em estado gravíssimo e levada para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, em Cabo Frio. Mas, devido a gravidade das queimaduras, que atingiram 90% do corpo do bebê, ela foi transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, mas não resistiu e veio a óbito.

Os pais da criança permanecem internados em estado grave no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. O pai sofreu queimaduras em 80% do corpo e a mãe 50%.